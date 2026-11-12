Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı boşanıyor mu? Ayrılık iddialarına açıklık getirildi

Oynadığı rollerle dikkatleri üzerine çeken Selahattin Paşalı, sadece kariyeriyle değil özel hayatıyla da magazin gündemine damga vuran isimlerden biri oluyor. Özellikle de eşi Lara Paşalı ile haklarında aylardır süren boşanma iddiaları tekrardan gündeme gelerek dikkat çekti. Magazin gündeminde ‘Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı boşanıyor mu?’ sorusu çokça sorulurken ünlü çiften ilk açıklama geldi. Ünlü oyuncunun menajerinden yayınlanan paylaşımla ayrılık iddialarına açıklık getirildi.

SELAHATTİN PAŞALI İLE EŞİ LARA PAŞALI BOŞANIYOR MU?

Aşk 101, Masumiyet Müzesi ve Ömer gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesi elde eden Selahattin Paşalı, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da oldukça gündeme gelen isimlerden biri haline geldi. Özellikle de son zamanlarda eşi Lara Paşalı ile boşanma iddiaları dikkat çekerken ikilinin hayranları boşanma iddialarını yakından takip etmeye başladı.

Arama motorlarında ‘Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı boşanıyor mu?’ sorusu sıklıkla araştırılmaya başlandı. 2022’de Bodrum’da evlenen Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı, temmuz ayında da ilk çocuklarını kucaklarına almışlardı. Lara Paşalı’nın paylaşımlarında sık sık görülen kızı da sosyal medyada yer alıyor.

Sosyal medyada mutlu aile kareleriyle tanınan çift son zamanlarda evlilikleri hakkında ortaya atılan iddialarla da gündemde sıklıkla yer alıyor. Özellikle de nisan ayında ortaya atılan boşanma iddialarıyla birlikte magazin gündeminde büyük yankı uyandırmıştı.

Ünlü çiftin boşanma haberleri gündeme gelirken Lara Paşalı’nın 4 Nisan’daki doğum gününü yalnızca kızıyla kutlaması ve sosyal medya paylaşımlarını azaltmasıyla daha da alevlenmişti. Ardından Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı’dan 23 Nisan’da gelen evliliklerinin zorlu bir dönemden geçtiklerini ve sessizliklerinin yanlış anlaşıldığını duyurmasıyla netlik kazanmıştı.

Çiftin boşanma iddiaları gündeme aylar sonra tekrardan gündeme geldi. Sosyal medyada yer alan bazı magazin sayfalarında yine çiftin boşanacakları iddia edilirken konu hakkında Selahattin Paşalı’nın menajeri olan Persona Menajerlikten boşanma iddialarına açıklık getirildi.

AYRILIK İDDİALARINA AÇIKLIK GETİRİLDİ

Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı’nın boşanma iddiaları tekrardan gündeme gelirken ünlü oyuncunun menajerinden açıklama geldi. Selahattin Paşalı’nın aile birliğine dair son günlerde meydana gelen iddiaların asılsız olduğu ve basın kuruluşları ile sosyal medya hesapları üzerinden yayılarak özel hayatı karalamayı hedef alan paylaşımların yer aldığını ifade edildi.

Ayrıca bugüne kadar herhangi bir açıklamanın yapılmamış olmasının da iddiaların doğru olduğunu göstermediği ünlü oyuncunun özel hayatı hakkında sınırsızca söylenen söylentilerin kabul etmeyi gerekmediği söylendi. Hatta asılsız içeriklerin kaldırılmaması dahilinde hukuki yollara başvurulacağı da yayınlanan açıklama da yer aldı.