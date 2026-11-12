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Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 16:23
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 16:23

Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı boşanıyor mu? Ayrılık iddialarına açıklık getirildi

Ünlü oyuncu Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı hakkında ortaya çıkan boşanma iddiaları tekrardan gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda başlayan boşanma iddialarında bir yenisi daha eklenirken ünlü çiftin hayranları konu hakkında araştırmalarını yapmaya başladı. Peki, Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı boşanıyor mu? Sorusuna menajerlik şirketinden açıklık getirildi.

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Editor
 Arzu Akçay
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Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı boşanıyor mu? Ayrılık iddialarına açıklık getirildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 16:23
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 16:23

Oynadığı rollerle dikkatleri üzerine çeken , sadece kariyeriyle değil özel hayatıyla da magazin gündemine damga vuran isimlerden biri oluyor. Özellikle de eşi ile haklarında aylardır süren boşanma iddiaları tekrardan gündeme gelerek dikkat çekti. Magazin gündeminde ‘Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı boşanıyor mu?’ sorusu çokça sorulurken ünlü çiften ilk açıklama geldi. Ünlü oyuncunun menajerinden yayınlanan paylaşımla ayrılık iddialarına açıklık getirildi.

SELAHATTİN PAŞALI İLE EŞİ LARA PAŞALI BOŞANIYOR MU?

Aşk 101, Masumiyet Müzesi ve Ömer gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesi elde eden Selahattin Paşalı, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da oldukça gündeme gelen isimlerden biri haline geldi. Özellikle de son zamanlarda eşi Lara Paşalı ile boşanma iddiaları dikkat çekerken ikilinin hayranları boşanma iddialarını yakından takip etmeye başladı.

Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı boşanıyor mu? Ayrılık iddialarına açıklık getirildi

Arama motorlarında ‘Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı boşanıyor mu?’ sorusu sıklıkla araştırılmaya başlandı. 2022’de ’da evlenen Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı, temmuz ayında da ilk çocuklarını kucaklarına almışlardı. Lara Paşalı’nın paylaşımlarında sık sık görülen kızı da sosyal medyada yer alıyor.

Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı boşanıyor mu? Ayrılık iddialarına açıklık getirildi

Sosyal medyada mutlu aile kareleriyle tanınan çift son zamanlarda evlilikleri hakkında ortaya atılan iddialarla da gündemde sıklıkla yer alıyor. Özellikle de nisan ayında ortaya atılan boşanma iddialarıyla birlikte magazin gündeminde büyük yankı uyandırmıştı.

Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı boşanıyor mu? Ayrılık iddialarına açıklık getirildi

Ünlü çiftin boşanma haberleri gündeme gelirken Lara Paşalı’nın 4 Nisan’daki doğum gününü yalnızca kızıyla kutlaması ve sosyal medya paylaşımlarını azaltmasıyla daha da alevlenmişti. Ardından Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı’dan 23 Nisan’da gelen evliliklerinin zorlu bir dönemden geçtiklerini ve sessizliklerinin yanlış anlaşıldığını duyurmasıyla netlik kazanmıştı.

Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı boşanıyor mu? Ayrılık iddialarına açıklık getirildi

Çiftin boşanma iddiaları gündeme aylar sonra tekrardan gündeme geldi. Sosyal medyada yer alan bazı magazin sayfalarında yine çiftin boşanacakları iddia edilirken konu hakkında Selahattin Paşalı’nın menajeri olan Persona Menajerlikten boşanma iddialarına açıklık getirildi.

Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı boşanıyor mu? Ayrılık iddialarına açıklık getirildi

AYRILIK İDDİALARINA AÇIKLIK GETİRİLDİ

Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı’nın boşanma iddiaları tekrardan gündeme gelirken ünlü oyuncunun menajerinden açıklama geldi. Selahattin Paşalı’nın aile birliğine dair son günlerde meydana gelen iddiaların asılsız olduğu ve basın kuruluşları ile sosyal medya hesapları üzerinden yayılarak özel hayatı karalamayı hedef alan paylaşımların yer aldığını ifade edildi.

Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı boşanıyor mu? Ayrılık iddialarına açıklık getirildi

Ayrıca bugüne kadar herhangi bir açıklamanın yapılmamış olmasının da iddiaların doğru olduğunu göstermediği ünlü oyuncunun özel hayatı hakkında sınırsızca söylenen söylentilerin kabul etmeyi gerekmediği söylendi. Hatta asılsız içeriklerin kaldırılmaması dahilinde hukuki yollara başvurulacağı da yayınlanan açıklama da yer aldı.

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#selahattin paşalı
#bodrum
#Lara Paşalı
#Aşk 101
#Persona Menajerlik
#Magazin
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