Selen Görgüzel’in kızı İlknaz Bektaş kalp krizi geçirdi! Elektronik sigara ölümün eşiğine getirdi
Şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel'in 25 yaşındaki kızı İlknaz Bektaş aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. İlknaz Bektaş'ın elektronik sigara yüzünden kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Hastanede 3 gün daha kalacağını belirten Bektaş elektronik sigara kullananları uyardı.
Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'in ilk evliliğinden olan 25 yaşındaki İlknaz Bektaş ölümden döndü. İlknaz Bektaş, Ortaköy'deki evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Posta’nın haberine göre, göğsüne hava kaçtığı tespit edilen İlknaz Bektaş’a “göğüs boşluğuna mediastinal amfizem” teşhisi konuldu ve ameliyata alındı.
"BASINÇTAN ÖLEBİLİRDİM, ALLAH KORUDU"
Bektaş, “Rahatsızlandığım günün akşamı Alp Dağları’na trekkking yapmaya uçacaktım. Eğer uçağa binseydim, basınçtan hayatımı kaybedebilirmişim. Allah korudu” dedi.
ELEKTRONİK HASTANEYE DÜŞÜRDÜ
İlknur Bektaş, “3 gün daha hastanede kalacağım. Akciğerim içtiğim elektronik sigaradan dolayı (vape) hava kaçırmış. Lütfen elektronik sigaralardan uzak durun” diye konuştu.
Kızına refakat eden ve başından ayrılmayan Selen Görgüzel ise “Allah yavrumu korudu. Küçük çaplı bir kalp krizi geçirmiş. Nabzı hastaneye getirildiğinde 140 atıyormuş. Çok şükür şimdi iyi” dedi.