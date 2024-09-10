Selena'nın Selin'i Cansu Demirci evlendi! Herkes onu öldü sanıyordu

10 Eylül 2024 09:22 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 09:22

Selena dizisinde Selin karakteriyle popüler olan Cansu Demirci, dizinin ardından Türkiye'yi terk etmişti. Uzun süredir yurt dışında yaşayan Cansu Demirci, sevgilisiyle nikah masasına oturdu.

Başrolünde Sinem Kobal, Gizem Güven ve Zuhal Topal'ın yer aldığı Selena dizisinde Selin karakteriyle yer alan Cansu Demirci, iddialara göre; kendisini sürekli rahatsız eden takıntılı hayranı nedeniyle yurt dışına taşındı. Eğitimini de yurt dışında tamamlayan Cansu Demirci, sade bir törenle evlendi.

CANSU DEMİRCİ EVLENDİ

Selena dizisinin final olmasının ardından gözlerden uzak bir yaşam süren Cansu Demirci, Almanya'da eğitimini tamamladıktan sonra orada yaşamaya devam etti. Sosyal medya kullanmayan Cansu Demirci'nin arkadaşları da kendisinden haber alamayınca oyuncu hakkında 'öldü' haberleri ortaya atılmıştı. Cansu Demirci'nin evlendiği ortaya çıktı. Sade bir gelinlik giyen Cansu Demirci'nin düğün karelerine sosyal medyadan beğeni yağdı.

CANSU DEMİRCİ KİMDİR?

25 Nisan 1992 doğumlu Cansu Demirci, St. Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu'ndan 2010 yılında mezun oldu. 2018 yılında, Almanya'da Bremen şehrinde Jacobs Üniversitesi yüksek lisans eğitimini tamamlayan oyuncu, yaşamına Almanya'da devam ediyor. 2006 yılında Selena dizisinde Selin karakteriyle yer alan Cansu Demirci, daha sonra oyunculuğu bırakıp eğitimi için Almanya'ya gitti.