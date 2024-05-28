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Semicenk ile seyirciler arasında playback kavgası: 20 yıldır müzikle uğraşıyorum ben! 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
28 May 2024 18:13 - Güncelleme : 28 May 2024 18:14

Genç şarkıcı Semicenk, katıldığı bir konserde seyircilerle tartışma yaşadı. Konserin başından itibaren playback şeklinde şarkılarına devam eden Semicenk'in karşı tepkisi ise sosyal medyada gündem oldu. 

Yeni nesil şarkıcılardan olan, Semicenk, playback tartışmasıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Seyirciler canlı performans istediklerini belirterek durumu eleştirdi. Gelen eleştiriler üzerine Semicenk, "Bilet alırken ‘Canlı söyleyecek’ diye bir bilgi var mıydı? 20 yıldır müzikle uğraşıyorum ben" şeklinde bir cevap verdi. 

Semicenk ile seyirciler arasında playback kavgası: 20 yıldır müzikle uğraşıyorum ben!  - 1. Resim

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU 

Semicenk'in playback performansı sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medya üzerinden bazı kullanıcılar genç şarkıcıyı desteklerken bazıları ise canlı performansın en doğal sahne alımı olduğunu vurguladı.

Semicenk ile seyirciler arasında playback kavgası: 20 yıldır müzikle uğraşıyorum ben!  - 2. Resim

Tartışma, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. 

Kaynak: TGRT Haber
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