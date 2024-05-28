Semicenk ile seyirciler arasında playback kavgası: 20 yıldır müzikle uğraşıyorum ben! 

28 May 2024 18:13 - Güncelleme : 28 May 2024 18:14

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu ücretsiz konserlerle yaşanacak! Mersin ve Balıkesir etkinlik takvimi

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu ücretsiz konserlerle yaşanacak! Mersin ve Balıkesir etkinlik takvimi

Semicenk askere gitti, sakalsız hali görenleri şoke etti! Hayranları bile tanıyamadı

Semicenk askere gitti, sakalsız hali görenleri şoke etti! Hayranları bile tanıyamadı

Yeni nesil şarkıcılardan olan, Semicenk, playback tartışmasıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Seyirciler canlı performans istediklerini belirterek durumu eleştirdi. Gelen eleştiriler üzerine Semicenk, "Bilet alırken ‘Canlı söyleyecek’ diye bir bilgi var mıydı? 20 yıldır müzikle uğraşıyorum ben" şeklinde bir cevap verdi.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Semicenk'in playback performansı sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medya üzerinden bazı kullanıcılar genç şarkıcıyı desteklerken bazıları ise canlı performansın en doğal sahne alımı olduğunu vurguladı.

Tartışma, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.