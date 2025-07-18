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 | Selahattin Demirel

'Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın' videosuyla ünlenen Çello Mustafa hayatını kaybetti

Sosyal medyada "Sen aklın akoyduğun her şeyi başarırsın." videosuyla ünlenen "Çello Mustafa" lakabıyla tanınan 20 yaşındaki fenomen Mustafa Anıl Yıldırım, geçirdiği motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti.

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'Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın' videosuyla ünlenen Çello Mustafa hayatını kaybetti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 19:19
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 19:19

Erdemli'de geçtiğimiz haftamotosiklet kazası geçiren Mustafa Anıl Yıldırım, başından aldığı darbe nedeniyle ilk olarak Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradan beyin kanaması teşhisiyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen genç , yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yıldırım, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

'Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın' videosuyla ünlenen Çello Mustafa hayatını kaybetti

Acı haberin ardından sevenleri yasa boğulurken, Mustafa Anıl Yıldırım’ın cenazesi Erdemli ilçesindeki Alata Mezarlığı’na getirildi. Burada kılınan namazının ardından, genç fenomen dualar ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

'Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın' videosuyla ünlenen Çello Mustafa hayatını kaybetti

"SEN AKLINA KOYDUĞUN HER ŞEYİ BAŞARIRSIN" SÖZÜYLE ÜNLÜ OLMUŞTU

Özellikle dolu sözleri ve sevgi temalı içerikleriyle dikkat çeken Yıldırım’ın, "Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın, çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var" ifadeleriyle çektiği videolar, ölümünün ardından takipçileri tarafından sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

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ETİKETLER
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#Mustafa Anıl Yıldırım
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