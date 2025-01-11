Şener Şen Galatasaray Divan Kurulu üyesi oldu

11 Ocak 2025 14:42 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 14:48

Galatasaray Kulübünde divan kurulu üyeliğine hak kazananlar arasında usta sanatçı Şener Şen de yer aldı. Beratını alan Şener Şen; "Galatasaraylı olmanın gururunu birlikte bir kere daha yaşıyoruz." diye konuştu.

Galatasaray​ Kulübünde divan kurulu üyeliğine hak kazananlar için berat takdim töreni düzenlendi. Törende yeni divan kurulu üyelerinin arasında usta sanatçı Şener Şen de yer aldı. Usta oyuncu Şener Şen​, beratını Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten aldı.

Törende konuşan Dursun Özbek, divan kurulunun çok önemli bir istişare organı olduğunu belirterek, "Problemlerimiz divan kurulunda tartışılır ve her seferinde de başarılı bir organizasyon ortaya çıkar. Yeni divan kurulu üyelerinden bir ricam var. 3000'e yakın divan kurulu üyemiz var ama katılım yeterli değil. Görüşlerinizden faydalanmamız için lütfen toplantılara katılın. Galatasaray, yarıştığı rakipleri tarafından ateş altına alındı. Bu zamanlarda sağlayacağımız birlik ve beraberlik çok önemli. Önümüzde bir divan kurulu toplantısı var. Orada tartışmak istediğim konular var. Lütfen toplantılara gelin ve fikirlerinizi belirtin." ifadelerini kullandı.