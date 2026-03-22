Sercan’ın Serhan’a karşı değişen tavırları olay oldu! Takım arkadaşları tepki gösterdi

Survivor 2026’nın son bölümünde yaşanan gelişmeler, takım içindeki ilişkilerin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Sercan’ın Serhan’a karşı sergilediği değişken tavırlar, takım arkadaşlarının dikkatinden kaçmadı. Bu durum karşısında bazı yarışmacılar açıkça rahatsızlıklarını dile getirirken, ortamda gerginlik arttı. Sercan’ın bu davranışının stratejik bir hamle mi yoksa kişisel bir tepki mi olduğu merak edilirken, yaşananlar Survivor’daki rekabetin sadece parkurla sınırlı olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

SERCAN VE SERHAN ARASINDA NELER OLUYOR?

Survivor 2026’da yarışmacılar arasındaki ilişkiler giderek daha karmaşık bir hal alırken, Sercan ve Serhan arasında yaşanan gerilim dikkat çekti. Serhan’ın eleme potasına yazılmasıyla başlayan süreç, ikili arasındaki dostluk ve arkadaşlık bağlarının zedelenmesine neden oldu. Daha önce uyumlu bir ikili olarak görülen Sercan ve Serhan’ın arasındaki bu ani değişim, hem takım arkadaşlarının hem de izleyicilerin gözünden kaçmadı.

İddialara göre Serhan, adının yazılmasının ardından Sercan’ın kendisini “sırtından bıçakladığını” düşünerek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Bu durum karşısında Sercan ise farklı bir bakış açısı sundu. Sercan, Serhan’ı daha önce uyardığını ancak sözlerinin dikkate alınmadığını belirterek, aralarına mesafe koyma kararı aldığını ifade etti. İki tarafın da farklı açıklamaları, yaşanan krizin daha da derinleşmesine yol açtı.

Takım içinde gözle görülür hale gelen ikilinin uzaklaşması, diğer yarışmacılar tarafından da eleştirildi. Bazı isimler, bireysel kararların takım ruhuna zarar verdiğini savunurken, bazıları ise yaşananların tamamen stratejik olduğunu dile getirdi.

TAKIM ARKADAŞLARINDAN SERCAN’A TEPKİ GELDİ

Survivor 2026’da, Sercan bu kez takım arkadaşlarının eleştirilerinin odağında yer aldı. Serhan ile yaşadığı gerilimin ardından Sercan’ın sergilediği tavırlar, takım içinde rahatsızlık oluşturdu. Serhan’ın eleme potasına yazılması sonrası ortaya çıkan uzaklaşma, kızların sinirini bozdu.

Nefise, “ Şoklar içerisindeyim. Düşene de bir tekme ben atayım olayının olması beni çok şaşırttı. Olmasını istemem.” Seren Ay, “ Sen adamın en önemli zamanında düelloya çıkarken yalnız bıraktın. Senin ki dostluk mu” sözleriyle eleştirirken, Deniz, “ çok anlamsız, çocuk elenip bir gün sonra ya elenecek ya da mavi takıma geçecek. Bir gün kala mı arkadaşlığının muhakemesini yapıp kestirip atma kararı aldın.” Şeklinde eleştirdi.

Öte yandan Sercan ise eleştirilerin ardından kendi duruşunu koruyarak, Serhan’ı daha önce uyardığını ancak dinlenmediğini söyledi. Bu nedenle mesafe koyduğunu belirten Sercan’ın açıklamaları, tartışmaları sona erdirmek yerine daha da alevlendirdi.