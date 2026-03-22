Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Sercan’ın Serhan’a karşı değişen tavırları olay oldu! Takım arkadaşları tepki gösterdi

Survivor 2026’da takım içi dengeler sarsılıyor! Sercan’ın, Serhan’a karşı sergilediği ani tavır değişikliği adada büyük yankı uyandırdı. Önceki bölümlerde uyumlu görünen ikili arasındaki gerilim, son yaşananlarla birlikte dikkat çekici bir boyuta ulaştı. Sercan’ın davranışlarındaki farklılık, takım arkadaşlarının da tepkisini çekerken, sosyal medyada izleyiciler arasında tartışma başlattı. Sercan ne yapmak istiyor? yorumları beraberinde getirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
22.03.2026
saat ikonu 22:04
|
GÜNCELLEME:
22.03.2026
saat ikonu 22:10

’nın son bölümünde yaşanan gelişmeler, takım içindeki ilişkilerin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Sercan’ın Serhan’a karşı sergilediği değişken tavırlar, takım arkadaşlarının dikkatinden kaçmadı. Bu durum karşısında bazı yarışmacılar açıkça rahatsızlıklarını dile getirirken, ortamda gerginlik arttı. Sercan’ın bu davranışının stratejik bir hamle mi yoksa kişisel bir tepki mi olduğu merak edilirken, yaşananlar Survivor’daki rekabetin sadece parkurla sınırlı olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

SERCAN VE SERHAN ARASINDA NELER OLUYOR?

Survivor 2026’da yarışmacılar arasındaki ilişkiler giderek daha karmaşık bir hal alırken, Sercan ve Serhan arasında yaşanan gerilim dikkat çekti. Serhan’ın eleme potasına yazılmasıyla başlayan süreç, ikili arasındaki dostluk ve arkadaşlık bağlarının zedelenmesine neden oldu. Daha önce uyumlu bir ikili olarak görülen Sercan ve Serhan’ın arasındaki bu ani değişim, hem takım arkadaşlarının hem de izleyicilerin gözünden kaçmadı.

İddialara göre Serhan, adının yazılmasının ardından Sercan’ın kendisini “sırtından bıçakladığını” düşünerek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Bu durum karşısında Sercan ise farklı bir bakış açısı sundu. Sercan, Serhan’ı daha önce uyardığını ancak sözlerinin dikkate alınmadığını belirterek, aralarına mesafe koyma kararı aldığını ifade etti. İki tarafın da farklı açıklamaları, yaşanan krizin daha da derinleşmesine yol açtı.

Takım içinde gözle görülür hale gelen ikilinin uzaklaşması, diğer yarışmacılar tarafından da eleştirildi. Bazı isimler, bireysel kararların takım ruhuna zarar verdiğini savunurken, bazıları ise yaşananların tamamen stratejik olduğunu dile getirdi.

TAKIM ARKADAŞLARINDAN SERCAN’A TEPKİ GELDİ

Survivor 2026’da, Sercan bu kez takım arkadaşlarının eleştirilerinin odağında yer aldı. Serhan ile yaşadığı gerilimin ardından Sercan’ın sergilediği tavırlar, takım içinde rahatsızlık oluşturdu. Serhan’ın eleme potasına yazılması sonrası ortaya çıkan uzaklaşma, kızların sinirini bozdu.

Nefise, “ Şoklar içerisindeyim. Düşene de bir tekme ben atayım olayının olması beni çok şaşırttı. Olmasını istemem.” Seren Ay, “ Sen adamın en önemli zamanında düelloya çıkarken yalnız bıraktın. Senin ki dostluk mu” sözleriyle eleştirirken, Deniz, “ çok anlamsız, çocuk elenip bir gün sonra ya elenecek ya da mavi takıma geçecek. Bir gün kala mı arkadaşlığının muhakemesini yapıp kestirip atma kararı aldın.” Şeklinde eleştirdi.

Öte yandan Sercan ise eleştirilerin ardından kendi duruşunu koruyarak, Serhan’ı daha önce uyardığını ancak dinlenmediğini söyledi. Bu nedenle mesafe koyduğunu belirten Sercan’ın açıklamaları, tartışmaları sona erdirmek yerine daha da alevlendirdi.

ETİKETLER
#Serhan Asker
#Strateji
#Sercan Yerebakan
#Survivor 2026
#Takım Ilişkileri
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.