Sercan’dan Bayhan’a “Gruplaşma” suçlaması! Bayhan’ın açıklamalarına sosyal medyadan destek!

Survivor 2026’da Ünlüler takımında yaşanan gelişmeler, yeni bölüm öncesi tartışmaları alevlendirdi. Yayınlanan fragmanda Serhan’ın önce “Beni yazın” demesi, ardından ise “Grup var, beni yazacaklar” şeklinde konuşması dikkatlerden kaçmadı. Bu sözler, takım içinde bir gruplaşma olduğu iddialarını güçlendirdi. Bayhan’ın tartışmaların merkezine yerleşmesi, izleyiciler arasında “Bayhan grubu var mı?” sorusunu gündeme getirdi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda iki farklı grubun oluştuğu öne sürülürken, bu durumun ada konseyine nasıl yansıyacağı merak konusu oldu.

SERCAN’DAN BAYHAN’ A GRUPLAŞMA İDDİASI

Serhan’ın yarışma sırasında sergilediği tavır ve hareketler takım içerisinde sıkıntılara neden oldu. Serhan’ın ruhsal durumundaki değişimler oyunlara da yansıyınca, Ünlüler takımından tepki geldi. Serhan, Bayhan’ın kendisine yönelik bir şeyler planladığını iddia etti. Serhan, “ Bayhan abi niyeyse bana karşı bir koalisyon kuruyor. Nobre’yi falan dolduruşa getiriyor. Bayhan abi önderliğinde hakkıma ve alanıma karşı bir saldırı var.

Sercan Yıldırım yaşanılan durum ile ilgili düşüncelerini dile getirdi. Sercan, “ gruplaşmadan bahsediyorlar. Bence asıl gruplaşmayı Bayhan abi yapıyor.”

BAYHAN CAN BERKAY’I SAVUNDU

Serhan’ın sergilediği tavır ve davranışları eleştiren Bayhan, “ Ne olursa olsun oraya çıktıysan oynadığın oyunu bırakmak suretiyle bir eylemde bulunamazsın” sözleriyle ifade etti.

Ünlüler takımının Can Berkay, hata yaptığında eleştiri yağmuruna tutulduğunu bahseden Bayhan, “ O hareketin aynısını Can Berkay yapmış olsaydı acaba aynı sakinliği gösterecekler miydi? Çocuğu yerden yere vurdular.” diyerek Can Berkay’ı savundu.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Lina Hourieh

Nisanur Güler

Seren Ay Çetin

Murat Arkın

Serhan Onat

Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Engincan Tura

Barış Murat Yağcı

Gözde Bozkurt

Nagihan Karadere

Osman Can Ural

Sude Demir

Seda Albayrak

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR