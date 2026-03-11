Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Survivor 2026'da tavla krizi! Bayhan ‘beni kimse yenemez’ dedi mağlup oldu!

Survivor 2026'nın iddialı isimlerinden Bayhan, adada kendi imkanlarıyla yaptıkları tavla setinin başında büyük bir iddiada bulundu. "Beni tavlada dünyada kimse yenemez, bu konuda rakip tanımam" diyerek iddiasını ortaya koyan Bayhan, takım arkadaşı Serhan ile masaya oturdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.03.2026
saat ikonu 08:45
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
saat ikonu 08:54

’nın iddialı yarışmacısı , adada kendi elleriyle hazırladığı tavla setiyle dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, takım arkadaşı Serhan’la masaya oturmadan önce iddialı bir açıklamada bulundu: “Beni tavlada dünyada kimse yenemez, rakip tanımam.”

SURVİVOR 2026'DA TAVLA KRİZİ

Survivor 2026’nın iddialı yarışmacısı Bayhan, adada kendi yaptığı tavla setiyle iddiasını ortaya koydu.
“Beni tavlada dünyada kimse yenemez, rakip tanımam” diyen Bayhan, ardından takım arkadaşı Serhan ile masaya oturarak büyük mücadelesine başladı.

Survivor 2026'da tavla krizi! Bayhan ‘beni kimse yenemez’ dedi mağlup oldu!

"ACEMİ ŞANSI"

Büyük bir özgüvenle başladığı oyunda Serhan'a yenilen Bayhan, asıl şoku tavlanın sonunda yaşadı. Serhan'ın galibiyet sonrası Bayhan'ın ustalığına gönderme yaparak, "Bu sadece acemi şansıydı" şeklindeki yorumu adada soğuk rüzgarlar estirdi.

Survivor 2026'da tavla krizi! Bayhan ‘beni kimse yenemez’ dedi mağlup oldu!

SURVİVOR BAYHAN KİMDİR?

Survivor 2026’nın iddialı yarışmacısı Bayhan, hem müzik kariyeri hem de enerjisiyle dikkat çekiyor. 1980 yılında Adana’da doğan Bayhan, çocukluğunu Almanya’da geçirdi ve müzikle tanıştı. Türkiye’ye döndükten sonra katıldığı “Popstar Türkiye” yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurdu ve müzik kariyerine albümler çıkararak devam etti.

Survivor 2026'da tavla krizi! Bayhan ‘beni kimse yenemez’ dedi mağlup oldu!

Şarkıcılığın yanı sıra televizyon ve oyunculuk alanlarında da boy gösteren Bayhan, Survivor 2026’da iddialı bir performans sergilemeye hazırlanıyor. Adadaki kararlılığı ve rekabet ruhu, onu yarışmanın öne çıkan isimlerinden biri haline getiriyor.

Survivor 2026'da tavla krizi! Bayhan ‘beni kimse yenemez’ dedi mağlup oldu!


Popüler Bayhan şarkıları

Tiryakinim

Seninle Olmak Varya

Acımıyorsan

Bana Sen Lazımsın

Efendim İşitmedim

Vurdum Duymaz

Survivor 2026'da tavla krizi! Bayhan ‘beni kimse yenemez’ dedi mağlup oldu!

İstanbul

Bülbülüm Altın Kafeste

Alacakaranlık

Acılardayım

Gitme Annem

Sende Kalmış

Odam Kireç Tutmuyor

Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bayhan pilav yapmayı bıraktı! Survivor 2026’da Ünlüler aç kaldı!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bayhan Sherlock Holmes gibi iz sürüyor! Survivor 2026’da yapım ekibinin yemeğini kim çaldı?
ETİKETLER
#yarışma
#Serhan Asker
#Bayhan
#Tavla
#Survivor 2026
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.