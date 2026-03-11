Survivor 2026'da tavla krizi! Bayhan ‘beni kimse yenemez’ dedi mağlup oldu!

Survivor 2026’nın iddialı yarışmacısı Bayhan, adada kendi elleriyle hazırladığı tavla setiyle dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, takım arkadaşı Serhan’la masaya oturmadan önce iddialı bir açıklamada bulundu: “Beni tavlada dünyada kimse yenemez, rakip tanımam.”

SURVİVOR 2026'DA TAVLA KRİZİ

"ACEMİ ŞANSI"

Büyük bir özgüvenle başladığı oyunda Serhan'a yenilen Bayhan, asıl şoku tavlanın sonunda yaşadı. Serhan'ın galibiyet sonrası Bayhan'ın ustalığına gönderme yaparak, "Bu sadece acemi şansıydı" şeklindeki yorumu adada soğuk rüzgarlar estirdi.

SURVİVOR BAYHAN KİMDİR?

Survivor 2026’nın iddialı yarışmacısı Bayhan, hem müzik kariyeri hem de enerjisiyle dikkat çekiyor. 1980 yılında Adana’da doğan Bayhan, çocukluğunu Almanya’da geçirdi ve müzikle tanıştı. Türkiye’ye döndükten sonra katıldığı “Popstar Türkiye” yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurdu ve müzik kariyerine albümler çıkararak devam etti.

Şarkıcılığın yanı sıra televizyon ve oyunculuk alanlarında da boy gösteren Bayhan, Survivor 2026’da iddialı bir performans sergilemeye hazırlanıyor. Adadaki kararlılığı ve rekabet ruhu, onu yarışmanın öne çıkan isimlerinden biri haline getiriyor.



Popüler Bayhan şarkıları

Tiryakinim

Seninle Olmak Varya

Acımıyorsan

Bana Sen Lazımsın

Efendim İşitmedim

Vurdum Duymaz

İstanbul

Bülbülüm Altın Kafeste

Alacakaranlık

Acılardayım

Gitme Annem

Sende Kalmış

Odam Kireç Tutmuyor

Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık

