Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil hakim karşısında! İstenen ceza belli oldu

24 Aralık 2024 11:10 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 11:33

Yasadışı bahis yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla hakim karşına çıkan Serdar Ortaç'ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, Serdar Ortaç'ın 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti

İstanbul​ Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasadışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma Serdar Ortaç​ ve Mehmet Ali Erbil​'e 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol kararı verilmişti. Serdar Ortaç'ın, 'Yasadışı bahis reklamı ve teşvik' suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması bugün görüldü. Ortaç’ın davasında Mehmet Ali Erbil de tanık olarak dinlendi.

SERDAR ORTAÇ'A 3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Yasa dışı bahis yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Serdar Ortaç, hakim karşısına çıktı. Serdar Ortaç'ın davasında Mehmet Ali Erbil ise tanık olarak dinlendi.

Yasadışı bahis yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla hakim karşına çıkan Serdar Ortaç'ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, Ortaç'ın 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Mehmet Ali Erbil, "Serdar daha şanslı bu konuda. Onunki daha önce görülecek. Bizim için bir öngörü olacak davayla ve sonuçla ilgili. Onun için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.