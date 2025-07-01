Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı! Hayatını oynamasını istediği ismi açıkladı

Pop müziğin başarılı isimlerinden Serdar Ortaç, uzun süredir MS hastalığıyla mücadele ediyor. Geçtiğimiz günlerde tekerlekli sandalye ile sahneye çıkan Serdar Ortaç, vasiyetini açıkladı. Hayatının film olmasına sıcak baktığını belirten Serdar Ortaç, kendisini oynamasını istediği oyuncuyu da seçti.

Uzun süredir MS hastalığı ile mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde uzun bir aranın ardından sahneye çıktı. İlk kez yardımsız yürüyen Serdar Ortaç, "Eskiden yardım almadan bir adım atamıyordum, şimdi sahnede özgürüm." dedi. Konser öncesi muhabirlerin sorularını da cevaplayan Serdar Ortaç, vasiyetini de açıkladı.

SERDAR ORTAÇ VASİYETİNİ AÇIKLADI

Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen şarkıcı, “Bir süredir sağlık sorunlarım vardı, Kıbrıs’a gelemiyordum. Artık Kıbrıs sahnelerine geri döndüm” dedi. Müzik çalışmalarından bahseden Ortaç, yeni single’ı “Kış Kış”a rahatsızlığı nedeniyle klip çekemeyince, yapay zekâdan faydalandıklarını söyledi: “Hasta olduğum için klip çekemeyecek durumdaydım. Arkadaşlarım ‘Senin gelmene gerek yok, biz halledeceğiz’ dedi. Sonra bir baktım, 1.90 boyunda bir adam klipte oynuyor. Benim boyum 1.70. Değişik bir şey oldu, güzel de oldu. Artık yeni çağa ayak uyduruyoruz.” dedi.

Serdar Ortaç, basın mensuplarının “Hayatınızın film olmasını ister miydiniz?” sorusuna “Tabii, çeken olursa kabul ederim. Birçok iyi oyuncu var. Ama Kubilay Aka olabilir, onun oynamasını isterim” diye konuştu.