Serdar Ortaç'ın 18 konseri iptal edildi! Kaybettiği para dudak uçuklattı

16 Kasım 2024 09:14 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 09:18

Yasa dışı bahse teşvik suçundan ev hapsi cezasına çarptırılan Serdar Ortaç'ın 18 konseri iptal edildi. 1,5 ayda tüm konserleri iptal edilen Serdar Ortaç'ın zararı da ortaya çıktı.

Yasa dışı bahis​ soruşturmasında gözaltına alınan Serdar Ortaç​, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. Kararla birlikte Serdar Ortaç'ın tüm konserleri iptal edildi. Karar nedeniyle evden çıkamayan Serdar Ortaç'ın maddi kaybı da büyük oldu.

SERDAR ORTAÇ'IN KAYBI 25 MİLYON LİRA

Karar nedeniyle evinden çıkması yasak olan Ortaç'ın 18 konseri iptal edildi. Kumarda nedeniyle servetini kaybeden Serdar Ortaç, yine büyük bir kayıp yaşadı. Ortaç'ın iptal edilen 18 konseri nedeniyle 1,5 aylık zararının 25 milyon TL olduğu belirtildi. İptal edilen konserler arasında yılbaşı konserinin de olduğu öğrenildi.

Yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil​ ve Serdar Ortaç'a ev hapsi cezası verildi. Radikal bir karar alan Serdar Ortaç, instagram hesabını kapatırken, X hesabını açık tutmaya devam etmişti. Serdar Ortaç, dün akşam yeniden instagram hesabını açtı.