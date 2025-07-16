Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan nafaka tartışmalarına son noktayı koydu

Serdar Ortaç, 2014 yılında evlendiği ve 2019 yılında boşandığı eski eşi Chloe Loughnan ile sık sık nafaka sebebiyle karşı karşıya geldi. Ünlü şarkıcıdan nafaka almadığını söyleyen Chloe Loughnan tartışmalara son noktayı koydu.
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, geçtiğimiz yıllarda ünlü şarkıcı ile nafaka sebebiyle karşı karşıya gelmiş alacağının olduğunu belirtmişti. Nişantaşı'nda görüntülenen Chloe Loughnan, ünlü şarkıcıdan nafaka almadığını söyleyerek; "Serdar inşallah mutlu olur" dedi.
Chloe Loughnan, Nişantaşı'nda görüntülendi. Miami'de yaşadığını belirten İrlandalı model; "Türkiye'yi özlüyorum. Gelince evime gelmişim gibi hissediyorum. Türkiye'de bu sene biraz fazla kalacağım" dedi.
Oyunculuk yapmayı da düşündüğünü belirten Loughnan, Serdar Ortaç ile yaşadığı nafaka krizine de değinerek, "Bu konuyu halen konuşuyor muyuz? Hiçbir zaman nafaka almadım. Niye halen devam ediyor bilmiyorum. Seneler oldu önüme bakıyorum. İnşallah Serdar hayatında mutlu olur" ifadelerini kullandı.