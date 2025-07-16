Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan nafaka tartışmalarına son noktayı koydu

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, geçtiğimiz yıllarda ünlü şarkıcı ile nafaka sebebiyle karşı karşıya gelmiş alacağının olduğunu belirtmişti. Nişantaşı'nda görüntülenen Chloe Loughnan, ünlü şarkıcıdan nafaka almadığını söyleyerek; "Serdar inşallah mutlu olur" dedi.

CHLOE LOUGHNAN ARTIK SERDAR ORTAÇ İLE POLEMİĞE GİRMEK İSTEMİYOR

Chloe Loughnan, Nişantaşı'nda görüntülendi. Miami'de yaşadığını belirten İrlandalı model; "Türkiye'yi özlüyorum. Gelince evime gelmişim gibi hissediyorum. Türkiye'de bu sene biraz fazla kalacağım" dedi.

Oyunculuk yapmayı da düşündüğünü belirten Loughnan, Serdar Ortaç ile yaşadığı nafaka krizine de değinerek, "Bu konuyu halen konuşuyor muyuz? Hiçbir zaman nafaka almadım. Niye halen devam ediyor bilmiyorum. Seneler oldu önüme bakıyorum. İnşallah Serdar hayatında mutlu olur" ifadelerini kullandı.