Serdar Ortaç’tan Çağatay Ulusoy’a evlilik sorusu! “Sen Aslı’yla evlenecek misin?”

Ünlü isimleri buluşturan düğünde yaşanan eğlenceli anlar, konuşulmaya devam ediyor. Geçen hafta pazar akşamı düzenlenen düğününde sahne alan Serdar Ortaç, esprileriyle konukları güldürdü. Düğüne sevgilisi Aslıhan Malbora ile katılan Çağatay Ulusoy da Ortaç’ın sorusuyla gecenin dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Gecede gelin ve damadın yanı sıra Devrim Özkan, Bensu Soral ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi ünlü isimler de halay çekti.

SERDAR ORTAÇ’TAN ÇAĞATAY ULUSOY’A EVLİLİK SORUSU!

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz hafta sahne aldığı düğününde yaptığı esprilerle geceye damga vurdu. Pazar akşamı düzenlenen düğüne sevgilisi Aslıhan Malbora ile katılan oyuncu Çağatay Ulusoy, Ortaç’ın evlilik sorusuyla dikkat çekti.

Düğünde sahne alan Serdar Ortaç, bir ara Aslıhan Malbora’yı sahneye davet etti. Güzel oyuncuya övgüler yağdıran Ortaç, ardından Çağatay Ulusoy’a dönerek “Sen bununla evlenecek misin?” diye sordu. Ünlü şarkıcının bu esprili çıkışı, düğünün renkli anları arasında yer aldı.

Gecede yalnızca bu diyalog değil, ünlü konukların birlikte eğlenmesi de dikkat çekti. Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora, Devrim Özkan, Bensu Soral ve Kıvanç Tatlıtuğ’un da aralarında bulunduğu isimler, gelin ve damatla birlikte halay çekti. Ünlülerin buluştuğu düğün, eğlenceli anlarıyla hafızalarda yer etti.