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Magazin
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Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 20:25
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 20:25

Serdar Ortaç’tan Çağatay Ulusoy’a evlilik sorusu! “Sen Aslı’yla evlenecek misin?”

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, katıldığı düğününde yaptığı esprilerle geceye damga vurdu. Düğüne sevgilisi Aslıhan Malbora ile katılan Çağatay Ulusoy, Ortaç’ın eğlenceli sorusuyla dikkatleri üzerine çekti. Sahneye Aslıhan Malbora’yı davet eden Serdar Ortaç, genç oyuncunun güzelliğini övdükten sonra Çağatay Ulusoy’a “Sen bununla evlenecek misin?” diye sordu.

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Editor
 Funda Aydın
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Serdar Ortaç’tan Çağatay Ulusoy’a evlilik sorusu! “Sen Aslı’yla evlenecek misin?”
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 20:25
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 20:25

Ünlü isimleri buluşturan düğünde yaşanan eğlenceli anlar, konuşulmaya devam ediyor. Geçen hafta pazar akşamı düzenlenen düğününde sahne alan , esprileriyle konukları güldürdü. Düğüne sevgilisi ile katılan da Ortaç’ın sorusuyla gecenin dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Gecede gelin ve damadın yanı sıra , Bensu Soral ve gibi ünlü isimler de halay çekti.

SERDAR ORTAÇ’TAN ÇAĞATAY ULUSOY’A EVLİLİK SORUSU!

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz hafta sahne aldığı düğününde yaptığı esprilerle geceye damga vurdu. Pazar akşamı düzenlenen düğüne sevgilisi Aslıhan Malbora ile katılan oyuncu Çağatay Ulusoy, Ortaç’ın evlilik sorusuyla dikkat çekti.

Serdar Ortaç’tan Çağatay Ulusoy’a evlilik sorusu! “Sen Aslı’yla evlenecek misin?”

Düğünde sahne alan Serdar Ortaç, bir ara Aslıhan Malbora’yı sahneye davet etti. Güzel oyuncuya övgüler yağdıran Ortaç, ardından Çağatay Ulusoy’a dönerek “Sen bununla evlenecek misin?” diye sordu. Ünlü şarkıcının bu esprili çıkışı, düğünün renkli anları arasında yer aldı.

Serdar Ortaç’tan Çağatay Ulusoy’a evlilik sorusu! “Sen Aslı’yla evlenecek misin?”

Gecede yalnızca bu diyalog değil, ünlü konukların birlikte eğlenmesi de dikkat çekti. Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora, Devrim Özkan, Bensu Soral ve Kıvanç Tatlıtuğ’un da aralarında bulunduğu isimler, gelin ve damatla birlikte halay çekti. Ünlülerin buluştuğu düğün, eğlenceli anlarıyla hafızalarda yer etti.

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Serdar Ortaç ve Çağatay Ulusoy düğünde şarkı söyledi! O anlar dikkat çekti
ETİKETLER
#devrim özkan
#kıvanç tatlıtuğ
#serdar ortaç
#çağatay ulusoy
#aslıhan malbora
#Magazin
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