Yasa dışı bahis soruşturması sonrası Serdar Ortaç'tan radikal karar! Kimse beklemiyordu

14 Kasım 2024 09:28 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 10:15

Yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'a ev hapsi cezası verildi. Radikal bir karar alan Serdar Ortaç, instagram hesabını kapatırken, X hesabını açık tutmaya devam ediyor.

Son dakika I Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil için savcılık harekete geçti!

Son dakika I Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil için savcılık harekete geçti!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Yasa dışı bahse teşvik' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'a ev hapsi cezası verildi, ve adli kontrol şartına tabii tutuldu. Mehmet Ali Erbil sessizliğini korurken, Serdar Ortaç radikal bir karar aldı.

SERDAR ORTAÇ SOSYAL MEDYAYI GÜNLÜK GİBİ KULLANDI

Ev hapsi cezası alan Serdar Ortaç, karardan kısa bir süre sonra sosyal medya hesabını günlük gibi kullanmaya başladı. Her yaptığını paylaşan Serdar Ortaç, geçmiş yıllardan da paylaştığı videolarla yaptığı hatalarını bir bir açıkladı.

Serdar Ortaç, katıldığı programda, "Hiç plan yapmadım. Rahmetli babama diyordum ki; "Baba, parayı koyacak yer bulamıyorum." Babam da; "Oğlum, paranı bankaya koysana" diyordu. Ben de babama; "Baba, ülkedeki tüm bankalarda param var." Ben, o paranın biteceğine inanamazdım. Demek ki oluyor." diyerek itirafta bulunmuştu.

SERDAR ORTAÇ SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATTI

Serdar Ortaç, akşam saatlerinde radikal bir karar alarak Instagram hesabını kapattı. Ancak Serdar Ortaç, X hesabını açık tutmaya devam ediyor.