Survivor 2026 yarışması devam ederken, yarışmadan diskalifiye olan Seren Ay Çetin’in yaptığı açıklamalar magazin gündemine damga vurdu. Çetin’in, Acun Medya yapım ekibine yönelik eleştirilerde bulunduğu ve yarışma sürecine dair yaşadığı stres nedeniyle duygusal anlar yaşadığı ileri sürüldü. “Survivor’a gitmek istemiyorum” sözleriyle dikkat çeken yarışmacının gözyaşlarına hakim olamadığı anlar sosyal medyada geniş yankı buldu.

HABERİN ÖZETİ Seren Ay Acun Medya ekibini eleştirdi! Seren Ay Çetin gözyaşlarına boğuldu Survivor 2026'dan diskalifiye olan Seren Ay Çetin, Acun Medya yapım ekibine yönelik eleştirilerde bulunup yarışma sürecinde yaşadığı stresi dile getirdi. Seren Ay Çetin, Sadai'nin mesajlarının yayınlanırken, Lina'nın Nagihan Karadere'nin anneliğine yönelik iddia edilen sözlerinin ekrana getirilmediğini belirterek adaletsizlik hissettiğini dile getirdi. Çetin, bazı görüntülerin yayınlanmadığını bilseydi farklı konuşacağını ifade etti. Yarışmacı, kendi aldığı sayılarının yayınlanmadığını ve kesildiğini belirterek hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Seren Ay Çetin, yaşadığı durum nedeniyle yarışmaya devam etmek istemediğini belirtti. Gözyaşlarına hakim olamadığı anlar sosyal medyada geniş yankı buldu.

SEREN AY ÇETİN ’DEN ŞOK ELEŞTİRİLER

Survivor 2026’dan diskalifiye olarak elenen Seren Ay Çetin’in yaptığı açıklamalar sosyal medya gündemini karıştırdı. Çetin, Acun Medya yapım ekibine yönelik dikkat çeken eleştirilerde bulunarak, programın kurgusu ve yayın politikası hakkında iddialarda bulundu.

Seren Ay Çetin, Sadai’nin “adamın abiliğine güvenip yazdığı mesajların” yayınlandığını, ancak Lina’nın Nagihan Karadere’nin anneliğine yönelik söylediği iddia edilen sözlerin ekrana getirilmediğini ifade etti. Bu durumun kendisini rahatsız ettiğini belirten Çetin, “Bu ben olsam yayınlanırdı” diyerek tepkisini dile getirdi.

Serenay, “Lina Nagihan’ın anneliğine laf ediyor, suçlu ben oluyorum” sözleriyle yaşadığı adaletsizlik hissini vurguladı. Bazı görüntülerin yayınlanmadığını bilseydi farklı konuşacağını söyleyen Seren Ay, “Ben yayınlanmadığını bilsem konuşmazdım” ifadeleriyle sürece yönelik rahatsızlığını açıkça ortaya koydu. Açıklamalar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, izleyiciler de yapım ekibi ve Acun Ilıcalı’nın nasıl bir açıklama yapacağını merak etmeye başladı.

SEREN AY “ SURVİVOR’A GİTMEK İSTEMİYORUM”

Survivor yarışmacısı Seren Ay Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gündeme damga vurdu. Çetin, yayınladığı bir videoda hem duygusal anlar yaşadı hem de yapım sürecine yönelik sitemlerde bulundu.

Seren Ay, “Benim aldığım sayılar yayınlanmamış, sayılarımı kesmişler. İnanamıyorum, o kadar üzüldüm ki… Ben yapım için iyi şeyler konuşuyordum. Böyle olması beni çok üzdü” sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi. Yarışmacı, yaşanan durumun kendisini derinden etkilediğini belirterek “Gitmek falan da istemiyorum artık” ifadelerini kullandı.

Paylaştığı videoda gözyaşlarına hakim olamayan Seren Ay’ın bu çıkışı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar Seren Ay’a destek verirken, bazıları ise yapım sürecine yönelik iddiaların netleşmesini beklediklerini ifade etti.