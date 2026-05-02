Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Nagihan Lina kavgasına Serenay’dan sert tepki! " Seni analığınla vurduğunda"

Survivor 2026’da Nagihan’ın Lina’nın ailesi hakkında sarf ettiği sözler sonrası tansiyon yükseldi. Seren Ay Çetin, yaşanan olaylara sessiz kalmayarak sosyal medya hesabından tepkisini dile getirdi. Yarışmacılar arasında gerilime neden olan sözler, ada konseyinde de gündem olurken, Seren Ay’ın çıkışı dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Nagihan Lina kavgasına Serenay’dan sert tepki!
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
02.05.2026
saat ikonu 22:55
|
GÜNCELLEME:
02.05.2026
saat ikonu 22:57

’da yaşanan Nagihan Lina tartışması sosyal platformda gündem oldu. sosyal medya üzerinden Nagihan’ın Lina’nın ailesine yönelik sözlerine tepki gösterdi. Olayın ardından konuşan Seren Ay, bu tür ifadelerin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak ikisini eleştirdi. Nagihan ve Lina arasında yaşanan gerilim, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

NAGİHAN’IN LİNA’YA SÖZLERİNE TEPKİ YAĞDI

Survivor 2026 iletişim oyununda Nagihan’ın oyun sırasında Lina sinirlenerek su atması ikili arasında ipleri gerdi. Nagihan’ın Lina’nın ailesinin olmamasından gem vurarak sarf ettiği sözler gündem oldu.

Nagihan Lina kavgasına Serenay’dan sert tepki! " Seni analığınla vurduğunda"

Hem yarışmacılar hem de Nagihan’a sert tepki gösterdi. Yaşanılan durum karşısında Lina’nın gözyaşlarına boğulması dikkat çekti. Nagihan’ın sergilediği davranış ve sözleri sosyal medyada da geniş yankı buldu. Birçok kullanıcı Nagihan’ın söylemlerinin yanlış olduğunu ve Lina’dan özür dilemesi gerektiğini ifade eden cümleler yer aldı.

Nagihan Lina kavgasına Serenay’dan sert tepki! " Seni analığınla vurduğunda"

SERENAY’DAN LİNA’YA DESTEK

Survivor adasında Nagihan ile olan kavgalarıyla dikkat çeken Seren Ay Çetin, diskalifiye olduktan sonra yarışma konusunda yorumlarını sürdürüyor. Milli boksör Nagihan ve Lina arasında yaşanılan tartışmayla ilgili düşüncelerini sosyal medya üzerinden yayınladı. Serenay söylemleriyle Nagihan’ın Lina’nın kendisine önceden anneliğine laf etmesi üzerinden yapmadığını bırakmadığını hatırlattı.

Nagihan Lina kavgasına Serenay’dan sert tepki! " Seni analığınla vurduğunda"

Serenay, “ o ne biçim cümle? Seni analığınla vurduğunda o kız sen ağladın. Nasihatler verdin e şimdi sen durduk yerde kızın suratına su döküp anan baban yok dedin. Yahu insanda hiç mi vicdan olmaz? Siz ikiniz iflah olmazsınız. Körler sağırlar birbirlerini ağırlar.” İfadelerine yer verdi.

Nagihan Lina kavgasına Serenay’dan sert tepki! " Seni analığınla vurduğunda"

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Lina Hourieh
  • Murat Arkın
  • Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Barış Murat Yağcı
  • Nagihan Karadere
  • Osman Can Ural
  • Sude Demir
  • Seda Albayrak
Nagihan Lina kavgasına Serenay’dan sert tepki! " Seni analığınla vurduğunda"

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
  • Eren Semerci
  • Büşra Yalçın
  • Onur Alp Çam
  • Nisanur Güler
  • Serhan Onat
  • Gözde Bozkurt
  • Engincan Tura
  • Seren Ay Çetin
Nagihan Lina kavgasına Serenay’dan sert tepki! " Seni analığınla vurduğunda"

SURVİVOR 2026’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ALAN YARIŞMACILAR

  • Mert Nobre 3 sembol – Ünlüler takımı
  • Seda Albayrak 3 sembol – Gönüllüler takımı
  • Ramazan Sarı – Gönüllüler takımı
  • Deniz Çatalbaş 3 sembol – Ünlüler takımı
  • Barış Murat Yağcı 2 sembol - Gönüllüler takımı
  • Sercan Yıldırım – Ünlüler Takımı
  • Sude Demir – Gönüllüler Takımı
ETİKETLER
#acun ılıcalı
#nagihan karadere
#Survivor 2026
#Seren Ay Çetin
#Lina Hourieh
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.