Nagihan Lina kavgasına Serenay’dan sert tepki! " Seni analığınla vurduğunda"

Survivor 2026’da yaşanan Nagihan Lina tartışması sosyal platformda gündem oldu. Seren Ay Çetin sosyal medya üzerinden Nagihan’ın Lina’nın ailesine yönelik sözlerine tepki gösterdi. Olayın ardından konuşan Seren Ay, bu tür ifadelerin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak ikisini eleştirdi. Nagihan ve Lina arasında yaşanan gerilim, sosyal medyada da geniş yankı buldu.
Survivor 2026 iletişim oyununda Nagihan’ın oyun sırasında Lina sinirlenerek su atması ikili arasında ipleri gerdi. Nagihan’ın Lina’nın ailesinin olmamasından gem vurarak sarf ettiği sözler gündem oldu.
Hem yarışmacılar hem de Acun Ilıcalı Nagihan’a sert tepki gösterdi. Yaşanılan durum karşısında Lina’nın gözyaşlarına boğulması dikkat çekti. Nagihan’ın sergilediği davranış ve sözleri sosyal medyada da geniş yankı buldu. Birçok kullanıcı Nagihan’ın söylemlerinin yanlış olduğunu ve Lina’dan özür dilemesi gerektiğini ifade eden cümleler yer aldı.
Survivor adasında Nagihan ile olan kavgalarıyla dikkat çeken Seren Ay Çetin, diskalifiye olduktan sonra yarışma konusunda yorumlarını sürdürüyor. Milli boksör Nagihan ve Lina arasında yaşanılan tartışmayla ilgili düşüncelerini sosyal medya üzerinden yayınladı. Serenay söylemleriyle Nagihan’ın Lina’nın kendisine önceden anneliğine laf etmesi üzerinden yapmadığını bırakmadığını hatırlattı.
Serenay, “ o ne biçim cümle? Seni analığınla vurduğunda o kız sen ağladın. Nasihatler verdin e şimdi sen durduk yerde kızın suratına su döküp anan baban yok dedin. Yahu insanda hiç mi vicdan olmaz? Siz ikiniz iflah olmazsınız. Körler sağırlar birbirlerini ağırlar.” İfadelerine yer verdi.
