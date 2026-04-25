Survivor 2026 sezonunda rekabet tüm hızıyla sürerken, Ünlüler takımı yarışmacılarından Seren Ay hakkında veda iddiaları gündeme oturdu. Takım içinde alınan kararların ardından Seren Ay’ın yarışmadaki geleceği tartışma konusu olurken, izleyiciler gözünü ada konseyinden çıkacak sonuca çevirdi. Performans değerlendirmeleri ve takım içi dengeler nedeniyle zor bir süreçten geçtiği konuşulan Seren Ay’ın elenip elenmeyeceği merakla bekleniyor. Yapım ekibinden gelecek resmi açıklama, yarışmanın gidişatını da doğrudan etkileyecek. Peki, Seren Ay Survivor 2026’ya veda edecek mi? Survivor 2026 Ünlüler takımı Seren Ay kararı ne olacak?
Survivor 2026 sezonunda Seren Ay ile Gözde Lina arasında yaşanan gerilim büyüyerek krize dönüştü. Oyun alanına giderken Lina’nın yaptığı iddia edilen ters bir hareketle Serenay’ın sırtına ve daha önce sakatlığı bulunan ayağına bastığı öne sürüldü. Bu olay, ikili arasındaki ipleri tamamen kopardı.
Oyun alanında sakin kalmaya çalışsa da Serenay’ın sinirlerine hakim olamadığı ve Lina’nın üzerine yürüdüğü anlar dikkat çekti. İddialara göre olayın büyümesiyle birlikte fiziksel temasın yaşandığı ve taraflar arasında “darp” tartışmasının gündeme geldiği konuşuluyor.
Yaşanan gerginliğin ardından yapım ekibi devreye girerek Acun Ilıcalı başkanlığında acil durum konseyi kararı aldı. Konseyde olayın tüm yönleriyle değerlendirileceği ve yarışmadaki disiplin sürecinin netleşeceği ifade ediliyor. İzleyiciler ise alınacak kararı merakla bekliyor.
Acun Ilıcalı ada konseyinde Seren Ay Çetin hakkında alınacak kararı birazdan açıklayacak.
Serenay’ın Survivor 2026 yarışmasına devam edip etmeme kararını Acun Ilıcalı Ünlüler takımına bıraktı. Kritik karar ile ilgili Ünlüler takımının alacağı karar merak ediliyor. Takım içerisinde yapılan oylama sonucu Serenay’ın Survivor 2026’ya veda edip etmeyeceği belli olacak.
