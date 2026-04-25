Survivor 2026 sezonunda rekabet tüm hızıyla sürerken, Ünlüler takımı yarışmacılarından Seren Ay hakkında veda iddiaları gündeme oturdu. Takım içinde alınan kararların ardından Seren Ay’ın yarışmadaki geleceği tartışma konusu olurken, izleyiciler gözünü ada konseyinden çıkacak sonuca çevirdi. Performans değerlendirmeleri ve takım içi dengeler nedeniyle zor bir süreçten geçtiği konuşulan Seren Ay’ın elenip elenmeyeceği merakla bekleniyor. Yapım ekibinden gelecek resmi açıklama, yarışmanın gidişatını da doğrudan etkileyecek. Peki, Seren Ay Survivor 2026’ya veda edecek mi? Survivor 2026 Ünlüler takımı Seren Ay kararı ne olacak?

HABERİN ÖZETİ Seren Ay Survivor 2026’ya veda edecek mi? Survivor 2026 Ünlüler takımı Seren Ay kararı! Survivor 2026'da Ünlüler takımından Seren Ay hakkında, Gözde Lina ile yaşadığı kavga sonrası elenme iddiaları gündemde. Survivor 2026'da Seren Ay ile Gözde Lina arasında yaşanan gerilim büyüyerek krize dönüştü. İddialara göre, Lina'nın Seren Ay'ın sırtına ve ayağına bastığı öne sürüldü ve fiziksel temas yaşandığı konuşuluyor. Yaşanan gerginlik üzerine Acun Ilıcalı başkanlığında acil durum konseyi kararı alındı. Seren Ay'ın yarışmaya devam edip etmeme kararı Ünlüler takımının oylamasına bırakıldı.

SERENAY VE LİNA KAVGASI BÜYÜDÜ

Survivor 2026 sezonunda Seren Ay ile Gözde Lina arasında yaşanan gerilim büyüyerek krize dönüştü. Oyun alanına giderken Lina’nın yaptığı iddia edilen ters bir hareketle Serenay’ın sırtına ve daha önce sakatlığı bulunan ayağına bastığı öne sürüldü. Bu olay, ikili arasındaki ipleri tamamen kopardı.

Oyun alanında sakin kalmaya çalışsa da Serenay’ın sinirlerine hakim olamadığı ve Lina’nın üzerine yürüdüğü anlar dikkat çekti. İddialara göre olayın büyümesiyle birlikte fiziksel temasın yaşandığı ve taraflar arasında “darp” tartışmasının gündeme geldiği konuşuluyor.

Yaşanan gerginliğin ardından yapım ekibi devreye girerek Acun Ilıcalı başkanlığında acil durum konseyi kararı aldı. Konseyde olayın tüm yönleriyle değerlendirileceği ve yarışmadaki disiplin sürecinin netleşeceği ifade ediliyor. İzleyiciler ise alınacak kararı merakla bekliyor.

SEREN AY SURVİVOR 2026’YA VEDA EDECEK Mİ?

Acun Ilıcalı ada konseyinde Seren Ay Çetin hakkında alınacak kararı birazdan açıklayacak.

SURVİVOR 2026 ÜNLÜLER TAKIMI SEREN AY KARARI NE OLACAK?

Serenay’ın Survivor 2026 yarışmasına devam edip etmeme kararını Acun Ilıcalı Ünlüler takımına bıraktı. Kritik karar ile ilgili Ünlüler takımının alacağı karar merak ediliyor. Takım içerisinde yapılan oylama sonucu Serenay’ın Survivor 2026’ya veda edip etmeyeceği belli olacak.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Lina Hourieh

Seren Ay Çetin

Murat Arkın

Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Barış Murat Yağcı

Nagihan Karadere

Osman Can Ural

Sude Demir

Seda Albayrak

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

Dilan Çıtak

Keremcem Dürük

Selen Görgüzel

Erkan Bilben

Tuğçe Melis Demir

Doğuş

Meryem Boz

Eren Semerci

Büşra Yalçın

Onur Alp Çam

Nisanur Güler

Serhan Onat

Gözde Bozkurt

Engincan Tura

