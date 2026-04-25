Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Seren Ay Survivor 2026’ya veda edecek mi? Survivor 2026 Ünlüler takımı Seren Ay kararı!

Survivor 2026 sezonunda Ünlüler takımı içinde yer alan Seren Ay hakkında elenme iddiaları gündeme geldi. Takım içinde alınan karar sonrası Seren Ay’ın yarışmaya devam edip etmeyeceği merak edilirken, gözler ada konseyine çevrildi. Peki, Seren Ay Survivor 2026’ya veda edecek mi? Survivor 2026 Ünlüler takımı Seren Ay kararı ne olacak?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Seren Ay Survivor 2026’ya veda edecek mi? Survivor 2026 Ünlüler takımı Seren Ay kararı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.04.2026
saat ikonu 21:10
|
GÜNCELLEME:
25.04.2026
saat ikonu 21:16

Survivor 2026 sezonunda rekabet tüm hızıyla sürerken, yarışmacılarından Seren Ay hakkında veda iddiaları gündeme oturdu. Takım içinde alınan kararların ardından Seren Ay’ın yarışmadaki geleceği tartışma konusu olurken, izleyiciler gözünü ada konseyinden çıkacak sonuca çevirdi. Performans değerlendirmeleri ve takım içi dengeler nedeniyle zor bir süreçten geçtiği konuşulan Seren Ay’ın elenip elenmeyeceği merakla bekleniyor. Yapım ekibinden gelecek resmi açıklama, yarışmanın gidişatını da doğrudan etkileyecek. Peki, Seren Ay ’ya veda edecek mi? Survivor 2026 Ünlüler takımı Seren Ay kararı ne olacak?

HABERİN ÖZETİ

Seren Ay Survivor 2026’ya veda edecek mi? Survivor 2026 Ünlüler takımı Seren Ay kararı!

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Survivor 2026'da Ünlüler takımından Seren Ay hakkında, Gözde Lina ile yaşadığı kavga sonrası elenme iddiaları gündemde.
Survivor 2026'da Seren Ay ile Gözde Lina arasında yaşanan gerilim büyüyerek krize dönüştü.
İddialara göre, Lina'nın Seren Ay'ın sırtına ve ayağına bastığı öne sürüldü ve fiziksel temas yaşandığı konuşuluyor.
Yaşanan gerginlik üzerine Acun Ilıcalı başkanlığında acil durum konseyi kararı alındı.
Seren Ay'ın yarışmaya devam edip etmeme kararı Ünlüler takımının oylamasına bırakıldı.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

SERENAY VE LİNA KAVGASI BÜYÜDÜ

Survivor 2026 sezonunda Seren Ay ile Gözde Lina arasında yaşanan gerilim büyüyerek krize dönüştü. Oyun alanına giderken Lina’nın yaptığı iddia edilen ters bir hareketle Serenay’ın sırtına ve daha önce sakatlığı bulunan ayağına bastığı öne sürüldü. Bu olay, ikili arasındaki ipleri tamamen kopardı.

Seren Ay Survivor 2026’ya veda edecek mi? Survivor 2026 Ünlüler takımı Seren Ay kararı!

Oyun alanında sakin kalmaya çalışsa da Serenay’ın sinirlerine hakim olamadığı ve Lina’nın üzerine yürüdüğü anlar dikkat çekti. İddialara göre olayın büyümesiyle birlikte fiziksel temasın yaşandığı ve taraflar arasında “darp” tartışmasının gündeme geldiği konuşuluyor.

Seren Ay Survivor 2026’ya veda edecek mi? Survivor 2026 Ünlüler takımı Seren Ay kararı!

Yaşanan gerginliğin ardından yapım ekibi devreye girerek başkanlığında acil durum konseyi kararı aldı. Konseyde olayın tüm yönleriyle değerlendirileceği ve yarışmadaki disiplin sürecinin netleşeceği ifade ediliyor. İzleyiciler ise alınacak kararı merakla bekliyor.

SEREN AY SURVİVOR 2026’YA VEDA EDECEK Mİ?

Acun Ilıcalı ada konseyinde hakkında alınacak kararı birazdan açıklayacak.

Seren Ay Survivor 2026’ya veda edecek mi? Survivor 2026 Ünlüler takımı Seren Ay kararı!

SURVİVOR 2026 ÜNLÜLER TAKIMI SEREN AY KARARI NE OLACAK?

Serenay’ın Survivor 2026 yarışmasına devam edip etmeme kararını Acun Ilıcalı Ünlüler takımına bıraktı. Kritik karar ile ilgili Ünlüler takımının alacağı karar merak ediliyor. Takım içerisinde yapılan oylama sonucu Serenay’ın Survivor 2026’ya veda edip etmeyeceği belli olacak.

Seren Ay Survivor 2026’ya veda edecek mi? Survivor 2026 Ünlüler takımı Seren Ay kararı!

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Lina Hourieh
  • Seren Ay Çetin
  • Murat Arkın
  • Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Barış Murat Yağcı
  • Nagihan Karadere
  • Osman Can Ural
  • Sude Demir
  • Seda Albayrak
Seren Ay Survivor 2026’ya veda edecek mi? Survivor 2026 Ünlüler takımı Seren Ay kararı!

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
  • Eren Semerci
  • Büşra Yalçın
  • Onur Alp Çam
  • Nisanur Güler
  • Serhan Onat
  • Gözde Bozkurt
  • Engincan Tura
Seren Ay Survivor 2026’ya veda edecek mi? Survivor 2026 Ünlüler takımı Seren Ay kararı!

SURVİVOR 2026’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ALAN YARIŞMACILAR

  • Mert Nobre 2 sembol – Ünlüler takımı
  • Seda Albayrak 3 sembol – Gönüllüler takımı
  • Ramazan Sarı – Gönüllüler takımı
  • Deniz Çatalbaş 3 sembol – Ünlüler takımı
  • Barış Murat Yağcı 2 sembol - Gönüllüler takımı
  • Sercan Yıldırım – Ünlüler Takımı
  • Sude Demir – Gönüllüler Takımı
ETİKETLER
#acun ılıcalı
#Ünlüler Takımı
#Survivor 2026
#Seren Ay Çetin
#Gözde Lina
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.