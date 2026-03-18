Seren Ay’dan Nisanur pişmanlığı! Gözyaşları içinde isyan etti

Survivor 2026’nın yeni bölüm fragmanında Seren Ay’ın gözyaşları damga vurdu. Serbest seçimler sırasında Nisanur ve Lina’nın oyuna çıkmasına tepki gösteren Seren Ay, yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Takım içindeki karar mekanizmasını eleştiren yarışmacının duygusal anları, ada konseyinde yaşanacak yeni tartışmaların habercisi olarak yorumlandı. Özellikle “pişmanlık” vurgusu yapan Seren Ay’ın sözleri, izleyiciler arasında farklı görüşlere neden oldu.

SEREN AY’DAN NİSANUR PİŞMANLIĞI

Survivor 2026’da Seren Ay, son bölüm fragmanına damga vuran açıklamalarıyla gündeme geldi. Serbest seçimler sırasında yaşanan gelişmeler sonrası duygusal anlar yaşayan Seren Ay, özellikle Nisanur tercihi konusunda pişmanlık duyduğunu dile getirdi. Takım arkadaşlarının oyuna çıkma kararına tepki gösteren yarışmacı, gözyaşları içinde yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Seren Ay’ın, Lina ile birlikte Nisanur’un oyuna çıkmasından rahatsız olduğunu açıkça ifade etmesi, adada kurulan kemik kadro bozuluyor mu? sorusunu akıllara getirdi. Seren Ay’ın sözleri, takım içi iletişimde yaşanan sorunları bir kez daha gözler önüne serdi.

SEREN AY “ KAZANAMAYACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM”

Survivor 2026 Pazar akşamı yaşanan kader konseyinde Ünlüler takımı Nisanur’un adada kalmasına evet oyu vermişlerdi. 11. Haftaya başlayan Survivor yarışmacıları, dokunulmazlık oyunlarında yapılan serbest seçimlerde Nisanur’un ve Lina’nın ön planda yer almasından rahatsızlık duydu. Deniz, Nefise ile konuşan Seren Ay’ın fikirlerine Nefise’den de destek geldi.

Seren Ay, “ Lina ve Nisanur bizde şuan. Ben Nisanur’a evet dediğim için çok pişmanım. Biz kendi içimizden zayıf olanları elemedik mi? Kemik kadro kalmadık mı? Niye şuan serbest seçimlerde seçtiğimiz kız geliyor. “ diyerek isyan etti.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu anlar, izleyicileri ikiye böldü. Kimi Seren Ay’ın duygularını haklı bulurken, kimi ise takım kararlarına bu şekilde tepki göstermesini eleştirdi.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Lina Hourieh

Nisanur Güler

Seren Ay Çetin

Murat Arkın

Serhan Onat

Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Engincan Tura

Barış Murat Yağcı

Gözde Bozkurt

Nagihan Karadere

Osman Can Ural

Sude Demir

Seda Albayrak

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR