Serenay Sarıkaya ile ayrılan Mert Demir herkesi şaşırttı: Ünlü futbolcunun eski karısıyla göz göze

15 Aralık 2024 15:33 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 16:20

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'dan ayrılan şarkıcı Mert Demir aldığı kararla herkesi şaşırttı. Ünlü şarkıcı iddialara göre sahneye çıktığı bir mekanda ayrılık sürecinden sonra aldığı kararı açıkladı. Şarkıcı Mert Demir, Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır ile göz göze şarkı söyledi. Sezer Çakır ise aşk iddialarını cevapladı.

Serenay Sarıkaya​'dan ayrılan şarkıcı Mert Demir​ hayranlarını şaşırttı. Aralık 2024'te Serenay Sarıkaya ile ilişkisi sonlanan Mert Demir uzun süredir magazin gündemindeydi.

KİMSEYİ GÖRMEK İSTEMİYOR

‘Aramızda Kalmasın’ programında Müge Dağıstanlı, "Bir yemekte buluşmuşlar, konuşmuşlar ve yemekten ayrı çıkmışlar. Ayrılık​ kararının sakince alındığının göstergesi" demişti.

MERT DEMİR SAHNEDE AÇIKLADI

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in ayrılığı, büyük bir yankı uyandırdı. Ayrılık haberleri sonrası Mert Demir aldığı kararla da şaşırttı. İddialara göre; Mert Demir, geçtiğimiz akşam sahne aldığı mekânda uzun bir süre sahneye çıkmayacağını ve kendisini kimsenin göremeyeceğini dile getirdi.

Serenay Sarıkaya'dan yeni ayrılan Mert Demir'in yeni aşka yelken açtığı iddia edildi. Demir, önceki gün Demet Akalın ile doğum gününü kutlamaya giden Sezer Çakır'ın gözlerinin içine bakarak şarkı söylemişti. Çakır, birlikte şarkı söyledikleri an sonrası ortaya atılan aşk​ haberleriyle ilgili olarak, "Aşk yok. Tanışmıyoruz, bu arada şarkıyı çok seviyorum diye coştum" açıklamasını yaptı.