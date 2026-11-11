Serenay Sarıkaya ile Mert Demir aşkı bitti! Çiftin iki hafta önce yollarını ayırdığı öğrenildi

Oyunculuğu ve güzelliğiyle dillerden düşmeyen Serenay Sarıkaya ile son zamanların en çok dinlenen şarkıcılarından biri olan Mert Demir aşkı magazin gündeminin sıklıkla takip ettiği konular arasında yerini alıyordu. Ancak magazin muhabiri Akif Yaman’ın özel haberine göre, ünlü çiften hayranlarını üzen kötüm haber geldi. Daha önce bir kez ayrıldıkları iddia edilen çiftin, iki hafta önce yollarını ayırdığı öğrenildi. İşte detaylar…

SERENAY SARIKAYA İLE MERT DEMİR AŞKI BİTTİ!

Ünlü oyuncu Seran Sarıkaya, başarılı karakterleri oynaması ve güzelliğiyle her zaman magazin gündeminin yakından takip ettiği isimlerden biri haline geliyor. Sadece oynadığı yapımlarla değil, özel hayatıyla da gündemdeki yerini alan Sarıkaya, ünlü şarkıcı Mert Demir ile neredeyse 3 senedir bir ilişkileri vardı.

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir’in adı ilk kez 2023’ün sonlarında birlikte anılan çift, aynı dönemlerde çift olduklarını duyurmuşlardı. Hatta Mert Demir bu yılın bahar ayında katıldığı bir program da ilişkilerinin ikinci yılını kutladıklarını anlatmıştı. Diğer bir yandan da özel hayatlarını gözler önüne sermeyi sevmeyen çift, magazinin en çok takip edilen isimlerinden biri oldu.

Öyle ki Serenay Sarıkaya, Mert Demir’i konserlerinde yalnız bırakmayarak her daim yanında olduğunun sinyalini verirken çift hakkında ayrılık iddiaları da zaman zaman gündeme geliyordu. Her zaman meydana gelen ayrılık iddialarını yalanlayan çiftin aşkı bitti.

ÇİFTİN İKİ HAFTA ÖNCE YOLLARINI AYIRDIĞI ÖĞRENİLDİ

Magazin muhabiri Akif Yaman’ın haberine göre, Serenay Sarıkaya ile Mert Demir çifti iki hafta önce yollarını arkadaşça ayırdıkları öğrenildi. Dikkat çekici bir gelişme yaşanan çift cephesindeki olay magazin gündemine bomba gibi düştü. Öyle ünlü oyuncu ile şarkıcının ayrıldıklarına dair meydana gelen haber sonrası hayranları yakından takip etmeye başladı.

Magazin dünyasının uzun süredir merakla takip ettiği ilişki, sessiz sedasız sona ermiş oldu. Ünlü isimler Serenay Sarıkaya ya da Mert Demir’den ayrılık konusunda bir ayrılık için resmi bir açıklama yapılmadı. İkilinin hayranlarını üzen bu haber uzun süre de konuşulacak gibi görünüyor.

Çift aslında 2024 yılından beri ayrılık haberleriyle sıklıkla anılan isimler arasında yerini alıyordu. İkili her zaman ayrılıklarını yalanlasalar da 2025 yılında tekrardan ayrıldıkları yazıldı. Bu yıl da ortaya çıkan söylentiler yer alırken Serenay Sarıkaya, Mert Demir’in paylaşımına bıraktığı kalp ve nazar boncuğu emojileriyle cevap vermişti.

Geçtiğimiz dönemlerde de çiftin ilişkininin bir oyun olduğu iddia edilirken sürekli ortaya çıkan ayrılık iddiaları sonrası çiftin bu sefer kesin olarak ayrıldığı kamuoyunda yerini aldı. Şimdilerde ünlü isimlerden net bir açıklama olmasa da bu sefer kesin ayrıldıkları iddia edilen çiftin geri dönüşü olmadığı da konuşuluyor.