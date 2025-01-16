Serenay Sarıkaya'nın ifadesi ortaya çıktı! Mert Demir aşkı için 5 milyon dolar aldı mı?

16 Ocak 2025 10:32 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 10:46

Menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa çağrılan Serenay Sarıkaya'nın ifadesi ortaya çıktı. Hakkındaki iddiaları reddeden Serenay Sarıkaya, "Mert ile ilişkim karşılığında para almadım" dedi.

Dizi sektöründe tekelleşme yaşandığı ve Ayşe Barım'ın kendi ile çalışan oyuncular dışında kalanların işine engel olduğu iddiaları sosyal medyayı salladı. Bazı oyuncuların paylaşımı sonrası Ayşe Barım hakkında soruşturma başlarken, Serenay Sarıkaya​'nın Mert Demir​ ile ilişkisi karşılığında 5 milyon dolar aldığı iddia edilmişti. Savcılığa çağrılan Serenay Sarıkaya ifade verdi.

SERENAY SARIKAYA'NIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Serenay Sarıkaya, Mert Demir'le karşılıklı iradeleri doğrultusunda bir buçuk yıldır duygusal beraberlik yaşadığını, Ayşe Barım'ın bu ilişki için herhangi bir telkin ya da yönlendirmede bulunmadığını söyledi. Serenay Sarıkaya ifadesinde ayrıca "Reklam aşkı değil. Kimseden bunun için para almadım, iftira. Hesaplarımı kontrol edin." dedi.

BAŞKA OYUNCULAR DA İFADEYE ÇAĞRILDI

Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım tarafından kendisine herhangi bir baskı yapılmadığını da belirtti. Savcılık tarafından başka oyuncuların da ifadeye çağrılacağı öğrenildi.

AYŞE BARIM'A YURT DIŞI YASAĞI GETİRİLDİ

Dizi ve sinema sektöründeki tekelleşme ve zorbalıkla ilgili ortaya atılan iddiaların ardından soruşturmasını titizlikle yürüten Başsavcılık, MASAK, Siber Şube ve Vergi Dairesi Başkanlığı'na yazı yazarak rapor talep etmişti. Savcılık, soruşturmayla ilgili önemli bir adım daha attı. ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Ayşe Barım'ın yurt dışına kaçma şüphesinin olması nedeniyle hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.