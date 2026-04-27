Serenay’ın diskalifiyesi sonrası Ünlüler takımından olay sözler! “Sessiz bir sabaha uyandık”

Survivor 2026’dan diskalifiye olan Serenay’ın ardından Ünlüler takımının yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Yarışmacıların yeni güne “Sessiz bir sabaha uyandık” sözleriyle başlaması, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Takım içinde yaşanan gerilimin boyutunu gözler önüne sererken, izleyiciler arasında da geniş yankı uyandırdı. Olayın ardından takım içi dengelerin nasıl değişeceği ve yarışmanın seyrinin nasıl etkileneceği merak konusu olmaya devam ediyor.
Survivor 2026 yarışmasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Serenay Çetin’in Survivor’dan diskalifiye olması adaya bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı Acil Durum Konseyi’nde alınan kararı açıklamasının ardından Ünlüler takımı şoke oldu. Olay sonrasında ünlüler takımının yüzündeki mutluluk izleyicilerin dikkatinden de kaçmadı.
Serenay’ın gidişiyle nefes aldıklarını ifade eden cümleler kuran Ünlüler takımının sözleri geceye damga vurdu. Bayhan, “Sessiz, sakin ve güzel bir güne uyandık” sözleriyle duygularını ifade ederken, Murat Arkın ise “ Öyle bir sessizlikti ki inanılmaz bir huzur” sözleriyle açıkladı.
Ünlüler takımı geçtiğimiz günlerde Serenay’ın Survivor adasında kalıp kalmama konusu hakkında düşüncelerini paylamıştı. Acun Ilıcalı’nın Serenay’la ilgili kalıp kalmaması yönünde oy kullananları açıklaması şok etmişti. Nefise Karatay dışında Ünlüler takımındaki herkes Seren Ay Çetin’in Survivor 2026 yarışmasından ayrılması yönünde oy kullanmışlardı.
Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu
Survivor 2026 Mavi takım kadrosu