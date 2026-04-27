Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Serenay’ın diskalifiyesi sonrası Ünlüler takımından olay sözler! “Sessiz bir sabaha uyandık”

Survivor 2026’da Serenay’ın diskalifiye olması sonrası Ünlüler takımından dikkat çeken bir açıklamalar geldi. Serenay’ın gidişinin ardından Lina, Bayhan ve Murat Arkın gibi isimler mutluluklarını dile getirdi. Takımın “Sessiz bir sabaha uyandık” sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Serenay Çetin’in Ünlüler takımındaki arkadaşlarına vereceği tepki ise merak ediliyor.

Serenay’ın diskalifiyesi sonrası Ünlüler takımından olay sözler! “Sessiz bir sabaha uyandık”
Fatimatüzzehra Maslak
GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 20:06
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 20:12

Survivor 2026’dan diskalifiye olan Serenay’ın ardından Ünlüler takımının yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Yarışmacıların yeni güne “Sessiz bir sabaha uyandık” sözleriyle başlaması, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Takım içinde yaşanan gerilimin boyutunu gözler önüne sererken, izleyiciler arasında da geniş yankı uyandırdı. Olayın ardından takım içi dengelerin nasıl değişeceği ve yarışmanın seyrinin nasıl etkileneceği merak konusu olmaya devam ediyor.

ÜNLÜLER TAKIMINDAN "SESSİZLİK" YORUMU

Survivor 2026 yarışmasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Serenay Çetin’in Survivor’dan diskalifiye olması adaya bomba gibi düştü. Acil Durum Konseyi’nde alınan kararı açıklamasının ardından şoke oldu. Olay sonrasında ünlüler takımının yüzündeki mutluluk izleyicilerin dikkatinden de kaçmadı.

Serenay’ın gidişiyle nefes aldıklarını ifade eden cümleler kuran Ünlüler takımının sözleri geceye damga vurdu. Bayhan, “Sessiz, sakin ve güzel bir güne uyandık” sözleriyle duygularını ifade ederken, Murat Arkın ise “ Öyle bir sessizlikti ki inanılmaz bir huzur” sözleriyle açıkladı.

SERENAY’IN GİTMESİ YÖNÜNDE OY KULLANAN ÜNLÜLER TAKIMI

Ünlüler takımı geçtiğimiz günlerde Serenay’ın Survivor adasında kalıp kalmama konusu hakkında düşüncelerini paylamıştı. Acun Ilıcalı’nın Serenay’la ilgili kalıp kalmaması yönünde oy kullananları açıklaması şok etmişti. Nefise Karatay dışında Ünlüler takımındaki herkes Seren Ay Çetin’in Survivor 2026 yarışmasından ayrılması yönünde oy kullanmışlardı.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Lina Hourieh
  • Murat Arkın
  • Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Barış Murat Yağcı
  • Nagihan Karadere
  • Osman Can Ural
  • Sude Demir
  • Seda Albayrak
SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
  • Eren Semerci
  • Büşra Yalçın
  • Onur Alp Çam
  • Nisanur Güler
  • Serhan Onat
  • Gözde Bozkurt
  • Engincan Tura
  • Seren Ay Çetin
SURVİVOR 2026’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ALAN YARIŞMACILAR

  • Mert Nobre 2 sembol – Ünlüler takımı
  • Seda Albayrak 3 sembol – Gönüllüler takımı
  • Ramazan Sarı – Gönüllüler takımı
  • Deniz Çatalbaş 3 sembol – Ünlüler takımı
  • Barış Murat Yağcı 2 sembol - Gönüllüler takımı
  • Sercan Yıldırım – Ünlüler Takımı
  • Sude Demir – Gönüllüler Takımı
