Serenay’ın diskalifiyesi sonrası Ünlüler takımından olay sözler! “Sessiz bir sabaha uyandık”

Survivor 2026’dan diskalifiye olan Serenay’ın ardından Ünlüler takımının yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Yarışmacıların yeni güne “Sessiz bir sabaha uyandık” sözleriyle başlaması, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Takım içinde yaşanan gerilimin boyutunu gözler önüne sererken, izleyiciler arasında da geniş yankı uyandırdı. Olayın ardından takım içi dengelerin nasıl değişeceği ve yarışmanın seyrinin nasıl etkileneceği merak konusu olmaya devam ediyor.

ÜNLÜLER TAKIMINDAN "SESSİZLİK" YORUMU

Survivor 2026 yarışmasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Serenay Çetin’in Survivor’dan diskalifiye olması adaya bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı Acil Durum Konseyi’nde alınan kararı açıklamasının ardından Ünlüler takımı şoke oldu. Olay sonrasında ünlüler takımının yüzündeki mutluluk izleyicilerin dikkatinden de kaçmadı.

Serenay’ın gidişiyle nefes aldıklarını ifade eden cümleler kuran Ünlüler takımının sözleri geceye damga vurdu. Bayhan, “Sessiz, sakin ve güzel bir güne uyandık” sözleriyle duygularını ifade ederken, Murat Arkın ise “ Öyle bir sessizlikti ki inanılmaz bir huzur” sözleriyle açıkladı.

SERENAY’IN GİTMESİ YÖNÜNDE OY KULLANAN ÜNLÜLER TAKIMI

Ünlüler takımı geçtiğimiz günlerde Serenay’ın Survivor adasında kalıp kalmama konusu hakkında düşüncelerini paylamıştı. Acun Ilıcalı’nın Serenay’la ilgili kalıp kalmaması yönünde oy kullananları açıklaması şok etmişti. Nefise Karatay dışında Ünlüler takımındaki herkes Seren Ay Çetin’in Survivor 2026 yarışmasından ayrılması yönünde oy kullanmışlardı.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Lina Hourieh

Murat Arkın

Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Barış Murat Yağcı

Nagihan Karadere

Osman Can Ural

Sude Demir

Seda Albayrak

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

Dilan Çıtak

Keremcem Dürük

Selen Görgüzel

Erkan Bilben

Tuğçe Melis Demir

Doğuş

Meryem Boz

Eren Semerci

Büşra Yalçın

Onur Alp Çam

Nisanur Güler

Serhan Onat

Gözde Bozkurt

Engincan Tura

Seren Ay Çetin

