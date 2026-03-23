Editor
 | Funda Aydın

Serhan Onat’ın Gönüllüler geçmesiyle dengeler değişti! Takım arkadaşlarının açıklamaları dikkat çekti

Survivor 2026’da beklenmedik bir hamle tüm dengeleri altüst etti! Serhan Onat’ın Gönüllüler takımına geçmesi, adada yeni bir rekabetin kapılarını araladı. Kader konseyinde alınan karar hem takım içi stratejileri hem de oyun performanslarını doğrudan etkilerken, izleyiciler arasında da büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada gündem olan transfer, Survivor’da kartların yeniden dağıtıldığını gösterirken, yeni bölüm öncesi heyecanı zirveye taşıdı.

KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
23.03.2026
saat ikonu 19:34
|
GÜNCELLEME:
23.03.2026
saat ikonu 19:38

’da yaşanan sürpriz gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. Serhan Onat’ın Gönüllüler takımına geçmesiyle birlikte yarışmadaki dengeler önemli ölçüde değişti. Sadece takım gücünü değil, stratejik planları da etkiledi. Gönüllüler takımına katılan Serhan’ın performansının nasıl bir katkı sağlayacağı merak edilirken, karşı takımda da yeni stratejilerin geliştirileceği konuşuluyor. Yarışmanın ilerleyen bölümlerinde değişimin nasıl sonuçlar doğuracağı ise izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

SERHAN ONAT GÖNÜLLÜLER’DE

Survivor 2026’ın başından beri Ünlüler takımında ter döken Serhan Onat, yeni takıma geçti. Dün akşam çıktığı kader konseyinde Gönüllülerden gelen “Evet” oyu neticesinde mavi takıma geçiş yaptı.

Gönüllülerde yeniden bir başlangıç yapacağım, potada olmak beni kendime getirdi diyen Serhan Onat’ın sergileyeceği performans konusu oldu. Gönüllüler takımıyla kuracağı iletişimin nasıl ilerleyeceği ise izleyici dört gözle bekliyor.

SERHAN ONAT’A KIRMIZI TAKIMDAN YORUM

Serhan Onat’ın karşıya geçmeden önce eleme oyununda Sercan Yıldırım’ın destek vermesi Deniz ve Seren Ay’ın dikkatinden kaçmadı. Elendikten sonra Serhan’a destek olmasında samimiyet bulmadıklarını söyleyen Seren Ay ve Deniz, kırmızı takımında bölünmeye mi neden olacak?

Sercan’ın Serhan’ın böyle olmasından ben suçluysam kabul ediyorum sözleri ise sosyal medyada da tepki geldi. Serhan Onat’ın karşı takıma geçmesiyle Ünlüler takımı içerisinde arkadaşlıklar sorgulanmaya başladı.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Lina Hourieh
  • Nisanur Güler
  • Seren Ay Çetin
  • Murat Arkın
  • Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

  • Ramazan Sarı
  • Serhan Onat
  • Beyza Gemici
  • Engincan Tura
  • Barış Murat Yağcı
  • Gözde Bozkurt
  • Nagihan Karadere
  • Osman Can Ural
  • Sude Demir
  • Seda Albayrak
SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
  • Eren Semerci
  • Büşra Yalçın
  • Onur Alp Çam
