Serhan Onat’ın Gönüllüler geçmesiyle dengeler değişti! Takım arkadaşlarının açıklamaları dikkat çekti

Survivor 2026’da yaşanan sürpriz gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. Serhan Onat’ın Gönüllüler takımına geçmesiyle birlikte yarışmadaki dengeler önemli ölçüde değişti. Sadece takım gücünü değil, stratejik planları da etkiledi. Gönüllüler takımına katılan Serhan’ın performansının nasıl bir katkı sağlayacağı merak edilirken, karşı takımda da yeni stratejilerin geliştirileceği konuşuluyor. Yarışmanın ilerleyen bölümlerinde değişimin nasıl sonuçlar doğuracağı ise izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

SERHAN ONAT GÖNÜLLÜLER’DE

Survivor 2026’ın başından beri Ünlüler takımında ter döken Serhan Onat, yeni takıma geçti. Dün akşam çıktığı kader konseyinde Gönüllülerden gelen “Evet” oyu neticesinde mavi takıma geçiş yaptı.

Gönüllülerde yeniden bir başlangıç yapacağım, potada olmak beni kendime getirdi diyen Serhan Onat’ın sergileyeceği performans konusu oldu. Gönüllüler takımıyla kuracağı iletişimin nasıl ilerleyeceği ise izleyici dört gözle bekliyor.

SERHAN ONAT’A KIRMIZI TAKIMDAN YORUM

Serhan Onat’ın karşıya geçmeden önce eleme oyununda Sercan Yıldırım’ın destek vermesi Deniz ve Seren Ay’ın dikkatinden kaçmadı. Elendikten sonra Serhan’a destek olmasında samimiyet bulmadıklarını söyleyen Seren Ay ve Deniz, kırmızı takımında bölünmeye mi neden olacak?

Sercan’ın Serhan’ın böyle olmasından ben suçluysam kabul ediyorum sözleri ise sosyal medyada da tepki geldi. Serhan Onat’ın karşı takıma geçmesiyle Ünlüler takımı içerisinde arkadaşlıklar sorgulanmaya başladı.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Lina Hourieh

Nisanur Güler

Seren Ay Çetin

Murat Arkın

Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Serhan Onat

Beyza Gemici

Engincan Tura

Barış Murat Yağcı

Gözde Bozkurt

Nagihan Karadere

Osman Can Ural

Sude Demir

Seda Albayrak

