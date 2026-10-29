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Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 07:45
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 07:45

Serhat Mustafa Kılıç'ın kardeşi Sinem Kılıç'ın acısı dinmiyor! Yürek sızlatan paylaşımdaki acı dolu sözler

Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Serhat Mustafa Kılıç'ın ailesinin acısı bir an olsun dinmedi. Ünlü oyuncunun kız kardeşi Sinem Kılıç, yaptığı paylaşımla hem annesine hem de yakın zamanda kaybettiği ağabeyine duyduğu özlemi dile getirdi. Sinem Kılıç'ın yürek sızlatan paylaşımındaki acı dolu sözler görenleri derin bir hüzne boğdu. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Serhat Mustafa Kılıç'ın kardeşi Sinem Kılıç'ın acısı dinmiyor! Yürek sızlatan paylaşımdaki acı dolu sözler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 07:45
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 07:45

Yaklaşık iki ay kadar önce hayatını kaybeden 'ın kız kardeşi Sinem Kılıç'tan yürekleri dağlayan bir paylaşım geldi. Ünlü oyuncunun ailesinin acısı bir an olsun dinmezken, Sinem Kılıç yaptığı paylaşımla hem annesine hem de yakın zamanda kaybettiği ağabeyine duyduğu özlemi dile getirdi. Duygusal paylaşımıyla adeta yürekleri burkan Sinem Kılıç, peş peşe yaşadığı kayıpların acısını anlattı. Sinem Kılıç özelikle ağabeyine duyduğu özlem ve yürük sızlatan paylaşımındaki acı dolu sözlerle, takipçilerini derin bir üzüntüye boğdu. İşte Serhat Mustafa Kılıç'ın kardeşi Sinem Kılıç'ın duygusal paylaşımına dair merak edilenler...

ÜNLÜ OYUNCU SERHAT MUSTAFA KILIÇ EVİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU!

Türk televizyon tarihinin başarılı ve sevilen oyuncuları arasında yer alan Serhat Mustafa Kılıç, 5 Eylül Cumartesi 2026 günü Kağıthane'ye bağlı Nurtepe Mahallesi Görkemli Sokak'taki evinde ölü bulunmuştu. '', 'Söz' ve '' gibi fenomen dizilerdeki başarılı performansıyla adını geniş kitlelere duyuran 51 yaşındaki ünlü oyuncu, vefatıyla sevenlerini ve sanat camiasını derin bir hüzne boğmuştu.

Serhat Mustafa Kılıç'ın kardeşi Sinem Kılıç'ın acısı dinmiyor! Yürek sızlatan paylaşımdaki acı dolu sözler

Serhat Mustafa Kılıç, 7 Eylül Pazartesi 2026 günü Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen törenle Ankara'ya uğurlanmıştı. Yakınlarını, sevenlerini ve tüm sanat camiasını sarsan ölümüyle tüm Türkiye'ye derin bir hüzne boğan Kılıç'a gözyaşları içinde veda edilmişti. Seksenler dizisinde rol aldığı 'Ergün Plak' karakteriyle hafızalara kazınan Kılıç, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen törenin ardından Ankara’da son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Serhat Mustafa Kılıç'ın kardeşi Sinem Kılıç'ın acısı dinmiyor! Yürek sızlatan paylaşımdaki acı dolu sözler

Oyunculuk kariyeri boyunca birçok unutulmaz projede muhteşem performanslar sergileyen Kılıç, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi. 51 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü oyuncunun “en büyük aşkım” dediği ve 8 yıl önce kaybettiği annesi Emel Kılıç’ın yanına defnedildiği öğrenilmişti.

Serhat Mustafa Kılıç'ın kardeşi Sinem Kılıç'ın acısı dinmiyor! Yürek sızlatan paylaşımdaki acı dolu sözler

KARDEŞİ SİNEM KILIÇ'IN YÜREK SIZLATAN PAYLAŞIMI HÜZNE BOĞDU!

Yaklaşık iki ay kadar önce hayatını kaybeden Serhat Mustafa Kılıç'ın kız kardeşi Sinem Kılıç'tan yürekleri dağlayan bir paylaşım geldi. Ünlü oyuncunun ailesinin acısı bir an olsun dinmezken, Sinem Kılıç yaptığı paylaşımla hem annesine hem de yakın zamanda kaybettiği ağabeyine duyduğu özlemi dile getirdi. Yaşadığı büyük acıyı kelimelere döken Sinem Kılıç, sevdiklerinin yokluğuna alışmakta zorlandığını belirtti.

Serhat Mustafa Kılıç'ın kardeşi Sinem Kılıç'ın acısı dinmiyor! Yürek sızlatan paylaşımdaki acı dolu sözler

Annesine ve ağabeyine duyduğu hasreti paylaşımıyla dile getiren Sinem Kılıç, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Serhat Mustafa Kılıç'ın kardeşi Sinem Kılıç'ın acısı dinmiyor! Yürek sızlatan paylaşımdaki acı dolu sözler

"Gözümüzün nuru, başımızın tacı annem… Sensizliğin acısı ve hasretiyle yanıp kavrulduk. Şimdi canımın diğer yarısı, dostum, sırdaşım, arkadaşım, yoldaşım, koruyucum, ağabeyim, bu hayattaki her şeyim ve senin de biricik oğlun yanına geldi annem. Ben bu yokluğa, bu acıya nasıl dayanır, nasıl ayakta kalırım... Sensizliğe hala alışamamışken ikinizin hasretiyle nasıl başa çıkarım... Neye tutunur, nasıl yaşarım..."

Serhat Mustafa Kılıç'ın kardeşi Sinem Kılıç'ın acısı dinmiyor! Yürek sızlatan paylaşımdaki acı dolu sözler

ANNESİNİ 8 YIL ÖNCE KAYBETMİŞTİ!

Şüpheli ve ani ölümüyle ailesini, sevenlerini ve tüm sanat camiasını derin bir hüzne boğan Serhat Mustafa Kılıç, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na, 8 yıl önce kaybettiği annesi Emel Kılıç’ın yanına defnedilmişti. Annesini "en büyük aşkım" diye seven ünlü oyuncunun vefatının ardından geçmişte annesi hakkında yaptığı paylaşımlar yeniden gündeme gelmişti.

Serhat Mustafa Kılıç'ın kardeşi Sinem Kılıç'ın acısı dinmiyor! Yürek sızlatan paylaşımdaki acı dolu sözler

Cenazesi çok sevdiği, dilinden düşüremediği annesi Emel Kılıç'ın yanına defnedilen Serhat Mustafa Kılıç'ın yaptığı bir paylaşımında "Emel Kılıç! Dünyanın en güzel, en cefakar, en vefakar, en şefkatli, en yetenekli, en komik, en çok özlenecek annesi.. Mekanı cennettir" ifadelerine yer vermişti. 

Serhat Mustafa Kılıç'ın kardeşi Sinem Kılıç'ın acısı dinmiyor! Yürek sızlatan paylaşımdaki acı dolu sözler

Arkasında gözü yaşlı sevenlerini ve sanat camiasını bırakan ünlü oyuncu, bir diğer paylaşımında ise "İyi ki doğdun 'Annem.. Işığım, ilk aşkım, ilk öğretmenim.. Sensizliği de öğretseydin keşke.. Biraz daha yanımda dursaydın da, ben de büyümek zorunda kalmasaydım" cümlelerini kullanmıştı. 

 

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#İstanbul
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#kuruluş osman
#Serhat Mustafa Kılıç
#Sinem Kılıç
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