Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 07:41
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 07:41

Serhat Mustafa Kılıç'ın vefatının ardından taziye mesajları çok konuşulmuştu! Şoray Uzun'dan konuyla ilgili açıklama geldi

Kısa bir süre önce hayatını kaybeden ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, vefatıyla tüm yakınlarını ve sanat camiasını derin bir hüzne boğmuştu. Kılıç'ın ani ve şüpheli ölümünün ardından taziye mesajları da çok konuşulmuştu. Yakın dostu Serhat Kılıç’ı kısa süre önce kaybeden Şoray Uzun, ünlü isimlerin taziye mesajlarında kullandığı "Işıklar içinde uyusun" ifadesi hakkında konuştu. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Serhat Mustafa Kılıç'ın vefatının ardından taziye mesajları çok konuşulmuştu! Şoray Uzun'dan konuyla ilgili açıklama geldi
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 07:41
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 07:41

Ani ve şüpheli ölümüyle hem sevenlerini hem de tüm sanat camiasını derin bir hüzne boğan ünlü oyuncu 'ın vefatının ardından gelen taziye mesajları sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden ünlü oyuncuya sanat dünyasından birçok isim taziye mesajı yayınlamıştı. Özellikle pek çok sanatçının "Işıklar içinde uyusun" şeklindeki temennileri sosyal medya kullanıcıları tarafından epey eleştirilmişti. Yakın dostu Serhat Kılıç’ı kısa süre önce kaybeden Şoray Uzun, ünlü isimlerin taziye mesajlarında kullandığı "Işıklar içinde uyusun" ifadesi hakkında konuştu. Bakın Şoray Uzun, Serhat Mustafa Kılıç'a gelen taziye mesajları hakkında neler söyledi...

SERHAT MUSTAFA KILIÇ'A GELEN TAZİYE MESAJLARI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU!

Başarılı oyunculuk performansıyla Türk televizyon tarihinin sevilen isimleri arasında yer alan Serhat Mustafa Kılıç, 5 Eylül Cumartesi 2026 günü Kağıthane'ye bağlı Nurtepe Mahallesi Görkemli Sokak'taki evinde ölü bulunmuştu. 51 yaşındaki ünlü oyuncuyu, 2 gündür kendisinden haber alamadığı sevgilisi Özlem Esmergül, salonda oturur halde hareketsiz bir şekilde bulmuştu.

Serhat Mustafa Kılıç'ın vefatının ardından taziye mesajları çok konuşulmuştu! Şoray Uzun'dan konuyla ilgili açıklama geldi

Olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edilmesinin ardından ünlü oyuncunun hayatını kaybettiği öğrenilmişti. Vefatıyla sevenlerini ve sanat camiasını derin bir hüzne boğan Kılıç'ın acı kaybı 'şüpheli ölüm' olarak kayıtlara geçmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ünlü oyununun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi işlemleri yapılmak üzere morguna kaldırılmıştı.

Serhat Mustafa Kılıç'ın vefatının ardından taziye mesajları çok konuşulmuştu! Şoray Uzun'dan konuyla ilgili açıklama geldi

Yüksek tansiyon, gastrit ve boyun fıtığı gibi hastalıklarla mücadele ettiği öğrenilen Serhat Mustafa Kılıç, 7 Eylül Pazartesi 2026 günü Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen törenle 'da son yolculuğuna uğurlanmıştı. Yakınlarını, sevenlerini ve tüm sanat camiasını sarsan ölümüyle tüm Türkiye'ye derin bir hüzne boğan Kılıç'a gözyaşları içinde veda edilmişti. Sanat camiasından birçok ünlü ismin katıldığı törende duygusal anlar yaşanmıştı.

Serhat Mustafa Kılıç'ın vefatının ardından taziye mesajları çok konuşulmuştu! Şoray Uzun'dan konuyla ilgili açıklama geldi

Serhat Mustafa Kılıç'ın vefatının ardından gelen taziye mesajları da bir hayli konuşulmuştu. Tüm Türkiye'yi sarsan ölüm haberiyle adından söz ettiren merhum sanatçıya birçok ünlü isim sosyal medyadan taziye mesajı yayınlamıştı. Ünlülerin hemen hemen hepsinin kullandığı cümlelerden biri de "Işıklar içinde uyusun" ifadesi olmuştu. Hiçbir sanatçının İslami terimlere yer vermemesi ise sosyal medyada adeta gündem haline gelmişti.

Serhat Mustafa Kılıç'ın vefatının ardından taziye mesajları çok konuşulmuştu! Şoray Uzun'dan konuyla ilgili açıklama geldi

KONUYLA İLGİLİ YAKIN DOSTU ŞORAY UZUN'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Seksenler dizisinde rol aldığı 'Ergün Plak' karakteriyle hafızalara kazınan Serhat Mustafa Kılıç'a gelen taziye mesajları hakkında yakın dostu Şoray Uzun'dan bir açıklama geldi. Geçtiğimiz akşam bir davette görüntülenen Uzun'a, ünlü isimlerin taziye mesajlarında İslami terimler yerine evrensel terimleri kullanması soruldu. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Uzun, kısa bir süre önce hayatını kaybeden yakın dostu Kılıç için ünlü isimlerin taziye mesajlarında kullandığı “Işıklar içinde uyusun” ifadesi hakkında konuştu.

Serhat Mustafa Kılıç'ın vefatının ardından taziye mesajları çok konuşulmuştu! Şoray Uzun'dan konuyla ilgili açıklama geldi

Şoray Uzun, gazetecilerin sorularını cevapladığı açıklamasında, "Acının kategorize edilmesi bence çok doğru değil. Herkesin acısını ifade etme tarzı farklı olabiliyor. Işıklar içinde uyusun ifadesindeki 'ışık' Yaradan'ın nuru ise zaten hepimiz Yaradan'ın nuru ile uyuyalım. Set ışıkları ise çok uyku mümkün olmuyor. Ölen beden ruh kalıyor. Işık meselesi kişisel tercih gibi... Tüm kaybettiklerimize Allah rahmet eylesin." ifadelerine yer verdi. 

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şoray Uzun, Serhat Mustafa Kılıç'ın evinden çıkan görüntülere sert tepki gösterdi! Seksenler dizisindeki rol arkadaşını yalnız bırakmadı
Ceren Moray, Tuzlu Kahve dizisinde Serhat Mustafa Kılıç'ı andı! Kirli Sepeti'nde birlikte rol almışlardı
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#İstanbul
#ankara
#şoray uzun
#adli tıp kurumu
#Serhat Mustafa Kılıç
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.