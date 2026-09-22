Serhat Mustafa Kılıç'ın vefatının ardından taziye mesajları çok konuşulmuştu! Şoray Uzun'dan konuyla ilgili açıklama geldi

Ani ve şüpheli ölümüyle hem sevenlerini hem de tüm sanat camiasını derin bir hüzne boğan ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın vefatının ardından gelen taziye mesajları sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden ünlü oyuncuya sanat dünyasından birçok isim taziye mesajı yayınlamıştı. Özellikle pek çok sanatçının "Işıklar içinde uyusun" şeklindeki temennileri sosyal medya kullanıcıları tarafından epey eleştirilmişti. Yakın dostu Serhat Kılıç’ı kısa süre önce kaybeden Şoray Uzun, ünlü isimlerin taziye mesajlarında kullandığı "Işıklar içinde uyusun" ifadesi hakkında konuştu. Bakın Şoray Uzun, Serhat Mustafa Kılıç'a gelen taziye mesajları hakkında neler söyledi...

SERHAT MUSTAFA KILIÇ'A GELEN TAZİYE MESAJLARI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU!

Başarılı oyunculuk performansıyla Türk televizyon tarihinin sevilen isimleri arasında yer alan Serhat Mustafa Kılıç, 5 Eylül Cumartesi 2026 günü İstanbul Kağıthane'ye bağlı Nurtepe Mahallesi Görkemli Sokak'taki evinde ölü bulunmuştu. 51 yaşındaki ünlü oyuncuyu, 2 gündür kendisinden haber alamadığı sevgilisi Özlem Esmergül, salonda oturur halde hareketsiz bir şekilde bulmuştu.

Olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edilmesinin ardından ünlü oyuncunun hayatını kaybettiği öğrenilmişti. Vefatıyla sevenlerini ve sanat camiasını derin bir hüzne boğan Kılıç'ın acı kaybı 'şüpheli ölüm' olarak kayıtlara geçmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ünlü oyununun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

Yüksek tansiyon, gastrit ve boyun fıtığı gibi hastalıklarla mücadele ettiği öğrenilen Serhat Mustafa Kılıç, 7 Eylül Pazartesi 2026 günü Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen törenle Ankara'da son yolculuğuna uğurlanmıştı. Yakınlarını, sevenlerini ve tüm sanat camiasını sarsan ölümüyle tüm Türkiye'ye derin bir hüzne boğan Kılıç'a gözyaşları içinde veda edilmişti. Sanat camiasından birçok ünlü ismin katıldığı törende duygusal anlar yaşanmıştı.

Serhat Mustafa Kılıç'ın vefatının ardından gelen taziye mesajları da bir hayli konuşulmuştu. Tüm Türkiye'yi sarsan ölüm haberiyle adından söz ettiren merhum sanatçıya birçok ünlü isim sosyal medyadan taziye mesajı yayınlamıştı. Ünlülerin hemen hemen hepsinin kullandığı cümlelerden biri de "Işıklar içinde uyusun" ifadesi olmuştu. Hiçbir sanatçının İslami terimlere yer vermemesi ise sosyal medyada adeta gündem haline gelmişti.

KONUYLA İLGİLİ YAKIN DOSTU ŞORAY UZUN'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Seksenler dizisinde rol aldığı 'Ergün Plak' karakteriyle hafızalara kazınan Serhat Mustafa Kılıç'a gelen taziye mesajları hakkında yakın dostu Şoray Uzun'dan bir açıklama geldi. Geçtiğimiz akşam bir davette görüntülenen Uzun'a, ünlü isimlerin taziye mesajlarında İslami terimler yerine evrensel terimleri kullanması soruldu. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Uzun, kısa bir süre önce hayatını kaybeden yakın dostu Kılıç için ünlü isimlerin taziye mesajlarında kullandığı “Işıklar içinde uyusun” ifadesi hakkında konuştu.

Şoray Uzun, gazetecilerin sorularını cevapladığı açıklamasında, "Acının kategorize edilmesi bence çok doğru değil. Herkesin acısını ifade etme tarzı farklı olabiliyor. Işıklar içinde uyusun ifadesindeki 'ışık' Yaradan'ın nuru ise zaten hepimiz Yaradan'ın nuru ile uyuyalım. Set ışıkları ise çok uyku mümkün olmuyor. Ölen beden ruh kalıyor. Işık meselesi kişisel tercih gibi... Tüm kaybettiklerimize Allah rahmet eylesin." ifadelerine yer verdi.