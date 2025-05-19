Settar Tanrıöğen'den itiraf geldi! Geçmişte yaptığı meslekleri sıraladı

Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah Ünal karakteriyle yer alan ve geçirdiği beyin kanaması sonrası zor günler geçiren Settar Tanrıöğen, geçmişte ayakkabı boyacılığı dâhil kadar pek çok işte çalıştığını söyledi

Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Abdullah' karakteriyle iki sezon yer alan Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle diziden ayrılmıştı. Zorlu günleri atlatan usta oyuncu, muhabirlerin sorularını cevapladı.

SETTAR TANRIÖĞEN GEÇMİŞTE YAPTIĞI MESLEKLERİ SIRALADI

Gazetecilerle sohbet eden Settar Tanrıöğen, geçmişte pek çok işte çalıştığını söyledi. Usta oyuncu; "Çocuk yaşta ayakkabı boyacılığı, fırın işçiliği ve lokantada da çalıştım" dedi. O yıllarda Ankara kömürlükten bozma bir gecekonduda yaşadığını belirten Tanrıöğen; "Ekonomi sınırlıydı. Tırnaklarımızla kazıyarak geldik. Oyunculuk da ticaret emeğini satıyorsun ama daha yaratıcılığa dönük. Tiyatrodan para kazanıp karın doyurmak mümkün değil" ifadelerini kullandı.

1.5 yıl önce beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen, sağlığı hakkında bilgi verdi. Yanında hemşiresiyle görüntülenen oyuncu, "Hemşirem olmadan dışarı çıkmıyorum" dedi. "Kısa hafızada problemim var, lafları tutamıyorum" dedi.