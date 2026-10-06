Settar Tanrıöğen'in kafasına ne oldu, neyi var? Settar Tanrıöğen'in kafasındaki iz, delik dikkat çekti

22 Ekim 1960 senesinde dünyaya gelen başarılı oyuncu Settar Tanrıöğen'in kafasındaki iz izleyicilerin gündemine yerleşti. Tuzlu Kahve dizisinde yer alan oyuncunun kafasındaki iz izleyicinin gözünden kaçmadı.

SETTAR TANRIÖĞEN'İN KAFASINA NE OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nde performansı ile beğeni toplayan usta oyuncu 26 Ocak 2024 tarihinde bilinç bulanıklığı sebebiyle gittiği hastanede beyin kanaması teşhisi konmuştur.

Yaklaşık 2 ay süren tedavinin ardından 14 Mart 2024 tarihinde taburcu oldu. Tanrıöğen'in geçirdiği operasyon sonucunda kafasında iz kaldığı tahmin ediliyor.

SETTAR TANRIÖĞEN'İN KAFASINDAKİ İZ, DELİK NEDEN VAR?

26 Ocak 2024'te Kızılcık Şerbeti dizisinde oynadığı dönemde bilinç bulanıklığı sebebiyle gittiği hastanede beyin kanaması teşhisi konmuştu. Başarılı oyuncunun geçirdiği operasyon sonrasında kafasında ufak bir iz kaldı. Kızılcık Şerbeti dizisinde oynadığı dönemde meydana gelen hastalık sonrasında tedavi olan isim kısa sürede sağlığına kavuşurken, kafasında iz kalmıştır.

SETTAR TANROÖĞEN NE HASTALIĞI GEÇİRDİ?

Birçok projede yer alarak adından söz ettiren başarılı oyuncu Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti dizisinde oynadığı dönemde beyin kanaması geçirmişti. Yaşadığı rahatsızlık sonrasında ise operasyon geçirdi. 2 ay süren tedavinin ardından ise taburcu edildi.