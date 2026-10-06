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Magazin
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 21:52
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 21:56

Settar Tanrıöğen'in kafasına ne oldu, neyi var? Settar Tanrıöğen'in kafasındaki iz, delik dikkat çekti

Ekranların sevilen ismi Settar Tanrıöğen'in kafasına ne oldu sorusu kısa sürede seyircilerin gündemine yerleşti. Kızılcık Şerbeti dizisi ile adından söz ettiren usta oyuncunun kafasındaki iz izleyici tarafından fark edildi.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Settar Tanrıöğen'in kafasına ne oldu, neyi var? Settar Tanrıöğen'in kafasındaki iz, delik dikkat çekti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 21:52
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 21:56

22 Ekim 1960 senesinde dünyaya gelen başarılı oyuncu 'in kafasındaki iz izleyicilerin gündemine yerleşti. dizisinde yer alan oyuncunun kafasındaki iz izleyicinin gözünden kaçmadı.

SETTAR TANRIÖĞEN'İN KAFASINA NE OLDU?

'nde performansı ile beğeni toplayan usta oyuncu 26 Ocak 2024 tarihinde bilinç bulanıklığı sebebiyle gittiği hastanede teşhisi konmuştur.

Settar Tanrıöğen'in kafasına ne oldu, neyi var? Settar Tanrıöğen'in kafasındaki iz, delik dikkat çekti

Yaklaşık 2 ay süren tedavinin ardından 14 Mart 2024 tarihinde taburcu oldu. Tanrıöğen'in geçirdiği operasyon sonucunda kafasında iz kaldığı tahmin ediliyor.

Settar Tanrıöğen'in kafasına ne oldu, neyi var? Settar Tanrıöğen'in kafasındaki iz, delik dikkat çekti

SETTAR TANRIÖĞEN'İN KAFASINDAKİ İZ, DELİK NEDEN VAR?

26 Ocak 2024'te Kızılcık Şerbeti dizisinde oynadığı dönemde bilinç bulanıklığı sebebiyle gittiği hastanede beyin kanaması teşhisi konmuştu. Başarılı oyuncunun geçirdiği operasyon sonrasında kafasında ufak bir iz kaldı. Kızılcık Şerbeti dizisinde oynadığı dönemde meydana gelen hastalık sonrasında tedavi olan isim kısa sürede sağlığına kavuşurken, kafasında iz kalmıştır.

Settar Tanrıöğen'in kafasına ne oldu, neyi var? Settar Tanrıöğen'in kafasındaki iz, delik dikkat çekti

SETTAR TANROÖĞEN NE HASTALIĞI GEÇİRDİ?

Birçok projede yer alarak adından söz ettiren başarılı oyuncu Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti dizisinde oynadığı dönemde beyin kanaması geçirmişti. Yaşadığı rahatsızlık sonrasında ise operasyon geçirdi. 2 ay süren tedavinin ardından ise taburcu edildi.

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ETİKETLER
#kızılcık şerbeti
#settar tanrıöğen
#beyin kanaması
#Tuzlu kahve
#Magazin
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