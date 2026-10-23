Sevdiğim Sensin dizisinde şaşırtan set kazası! Helin Kandemir taksileri karıştırdı

Star TV’nin sevilerek takip edilen dizisi Sevdiğim Sensin, konusu kadar oyuncularıyla da gündemde yer alan yapımlardan biri oluyor. Özellikle de kamera arkası görüntüleriyle izleyicisini daha da güldüren Sevdiğim Sensin dizisi, bu kez de dizinin Dicle’si olan Helin Kandemir’in güldüren set kazasıyla gündem oldu. Ünlü isim çekim için ayarlanan taksi yerine gerçek taksiye binince ortaya eğlenceli anlar çıktı. Güldüren set kazası ise sosyal medyanın gündeminde yer aldı.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNDE ŞAŞIRTAN SET KAZASI!

Başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz’ın paylaştığı Sevdiğim Sensin dizisi yeni sezonda da Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. İkinci sezonuna damga vuran sahnelerle ekranlara gelen Sevdiğim Sensin, son bölümleriyle de dikkat çeken anlar meydana geliyor.

Dizi sevilerek takip edilirken kimi izleyicisi tarafından kamera arkası görüntüleri de merak konusu oluyor. Diziseverlerin izlerken keyif aldığı ve eğlenceli buldukları görüntüler, kısa sürede sosyal medyada gündem haline geliyor. Şimdilerde de yine aynı şekilde dizinin kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

Kısa sürede binlerce izleme alan kamera arkası görüntülerde meydana gelen set kazası herkesi şaşırttı. Sevdiğim Sensin dizisinin Dicle’si Helin Kandemir’in oynadığı bir sahnede oluşan set kazası kısa süre de gündemdeki yerini aldı. Ünlü oyuncunun yaptığı bir yanlış çok konuşuldu.

Set ortamında dizi için ayarlanan taksi yerine başka bir taksiye binmesi gündeme bomba gibi düştü. O anlar kameraya yansıyınca ortaya eğlenceli anlarda çıktı.

HELİN KANDEMİR TAKSİLERİ KARIŞTIRDI

Sevdiğim Sensin dizisinin kamera arkası görüntüleri yayınlanırken Helin Kandemir’in çekimler için ayarlanan taksiye değil de gerçek bir taksiye binmesi olay oldu. Yoğun geçen çekimlerin ardından kamera arkası görüntülerinin yayınlamasıyla ortaya eğlenceli anlar çıktı.

Sosyal medyaya düşen bir görüntü herkesin dikkatini çekerken Dicle karakterini oynayan Helin Kandemir çekimlerde ayarlanan taksiye binerken yanlış taksiye binmesiyle herkesi gülmekten kırdı geçirdi. Durumu hemen fark eden Helin Kandemir, taksiciye ‘Abi çok özür dilerim çekim yapıyoruz da yanlış taksiye bindim. Şu ileride beni indirsen olur mu? Hakkını helal et’ sözlerini kullandı.

O anlara hem set ekibi hem de ünlü isim şok yaşadı. Sosyal medya da kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Sosyal medya kullanıcıları o anları izledikten sonra Helin Kandemir’in tepkisi takdir topladı. ‘Ya çok tatlısın’, ‘Hakkını helal et diyor yiyeceğim.’ Şeklinde sözler de yazılmaya başlandı.