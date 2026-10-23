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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 13:09
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 13:13

Sevdiğim Sensin dizisinde şaşırtan set kazası! Helin Kandemir taksileri karıştırdı

Sevdiğim Sensin dizisinde Dicle karakterini oynayan Helin Kandemir, yayınlanan set arkası görüntülerinin yayınlanmasıyla gündeme geldi. Çekim sırasında kullanılan taksiyi karıştıran ünlü isim kendisi için ayarlanan taksiye binmek yerine yanlışlıkla gerçek taksiye binince ortaya şaşırtan ve eğlendiren set kazası çıktı.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Sevdiğim Sensin dizisinde şaşırtan set kazası! Helin Kandemir taksileri karıştırdı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 13:09
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 13:13

’nin sevilerek takip edilen dizisi , konusu kadar oyuncularıyla da gündemde yer alan yapımlardan biri oluyor. Özellikle de kamera arkası görüntüleriyle izleyicisini daha da güldüren Sevdiğim Sensin dizisi, bu kez de dizinin Dicle’si olan ’in güldüren set kazasıyla gündem oldu. Ünlü isim çekim için ayarlanan taksi yerine gerçek taksiye binince ortaya eğlenceli anlar çıktı. Güldüren ise sosyal medyanın gündeminde yer aldı.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNDE ŞAŞIRTAN SET KAZASI!

Başrollerini Helin Kandemir ve ’ın paylaştığı Sevdiğim Sensin dizisi yeni sezonda da Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. İkinci sezonuna damga vuran sahnelerle ekranlara gelen Sevdiğim Sensin, son bölümleriyle de dikkat çeken anlar meydana geliyor.

Sevdiğim Sensin dizisinde şaşırtan set kazası! Helin Kandemir taksileri karıştırdı

Dizi sevilerek takip edilirken kimi izleyicisi tarafından kamera arkası görüntüleri de merak konusu oluyor. Diziseverlerin izlerken keyif aldığı ve eğlenceli buldukları görüntüler, kısa sürede sosyal medyada gündem haline geliyor. Şimdilerde de yine aynı şekilde dizinin kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

Sevdiğim Sensin dizisinde şaşırtan set kazası! Helin Kandemir taksileri karıştırdı

Kısa sürede binlerce izleme alan kamera arkası görüntülerde meydana gelen set kazası herkesi şaşırttı. Sevdiğim Sensin dizisinin Dicle’si Helin Kandemir’in oynadığı bir sahnede oluşan set kazası kısa süre de gündemdeki yerini aldı. Ünlü oyuncunun yaptığı bir yanlış çok konuşuldu.

Sevdiğim Sensin dizisinde şaşırtan set kazası! Helin Kandemir taksileri karıştırdı

Set ortamında dizi için ayarlanan taksi yerine başka bir taksiye binmesi gündeme bomba gibi düştü. O anlar kameraya yansıyınca ortaya eğlenceli anlarda çıktı.

Sevdiğim Sensin dizisinde şaşırtan set kazası! Helin Kandemir taksileri karıştırdı

HELİN KANDEMİR TAKSİLERİ KARIŞTIRDI

Sevdiğim Sensin dizisinin kamera arkası görüntüleri yayınlanırken Helin Kandemir’in çekimler için ayarlanan taksiye değil de gerçek bir taksiye binmesi olay oldu. Yoğun geçen çekimlerin ardından kamera arkası görüntülerinin yayınlamasıyla ortaya eğlenceli anlar çıktı.

Sevdiğim Sensin dizisinde şaşırtan set kazası! Helin Kandemir taksileri karıştırdı

Sosyal medyaya düşen bir görüntü herkesin dikkatini çekerken Dicle karakterini oynayan Helin Kandemir çekimlerde ayarlanan taksiye binerken yanlış taksiye binmesiyle herkesi gülmekten kırdı geçirdi. Durumu hemen fark eden Helin Kandemir, taksiciye ‘Abi çok özür dilerim çekim yapıyoruz da yanlış taksiye bindim. Şu ileride beni indirsen olur mu? Hakkını helal et’ sözlerini kullandı.

Sevdiğim Sensin dizisinde şaşırtan set kazası! Helin Kandemir taksileri karıştırdı

O anlara hem set ekibi hem de ünlü isim şok yaşadı. Sosyal medya da kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Sosyal medya kullanıcıları o anları izledikten sonra Helin Kandemir’in tepkisi takdir topladı. ‘Ya çok tatlısın’, ‘Hakkını helal et diyor yiyeceğim.’ Şeklinde sözler de yazılmaya başlandı.

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#Aytaç Şaşmaz
#helin kandemir
#sevdiğim sensin
#Star TV
#Set kazası
#Magazin
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