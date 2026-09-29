Helin Kandemir’den kafa karıştıran hamle! Sevgilisi hakkındaki yoruma dikkat çeken beğeni

Sevdiğim Sensin dizisinin başrol oyuncusu Helin Kandemir, sadece oyunculuğuyla değil özel hayatıyla da gündemdeki yerini alıyor. Özellikle de geçtiğimiz günlerde futbolcu Dorukhan Toköz’le tekrardan barıştığı öne sürülürken bu kez Helin Kandemir’in kafa karıştıran hamlesi gündeme bomba gibi düştü. Sevgilisi Dorukhan Toköz hakkındaki yoruma yaptığı beğeni ise çok konuşuldu. Magazin gündemine bomba gibi düşen olay sonrası meydana gelen değişimler ortalığı karıştırdı.

HELİN KANDEMİR’DEN KAFA KARIŞTIRAN HAMLE!

Ekranların sevilen ismi Helin Kandemir, Sevdiğim Sensin dizisindeki başarılı performanslarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ancak sadece oyuncu kariyeriyle değil özel hayatıyla da oldukça çok konuşuluyor. Öyle ki bir süredir beraber olduğu futbolcu Dorukhan Toköz’le yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor.

Sevdiğim Sensin’in ikinci sezonuna başlayan Helin Kandemir, Dicle karakteri ile tekrardan gündeme geliyor. Aşk hayatında da gündemden düşmeyen Kandemir, sosyal medya paylaşımlarıyla da yakından takip ediliyor. Ağustos ayında ortaya çıkan futbolcu Dorukhan Toköz’le sevgili olduğu öğrenilmişti.

Eylül ayının başında çiftin ilişkilerinin daha başındayken ayrılık yaşadıkları iddiasıyla gündeme tekrardan gelmişti. Ancak çiftin ayrılıkları çok da uzun sürmedi kıs bir süre ayrılık yaşayan çift tekrardan bir araya geldi.

Tüm bunlar meydana gelirken oyuncu Helin Kandemir’in sosyal medyadan yaptığı kafa karıştıran hamle geldi. Sosyal medya üzerinden yapılan bu hareket kısa süre de Kandemir’in hayranlarının dikkatini çekti. Özellikle de sevgilisi hakkında yapılan bir yorum çok konuşuldu.

SEVGİLİSİ HAKKINDAKİ YORUMA DİKKAT ÇEKEN BEĞENİ

Helin Kandemir’in sevgilisi hakkındaki paylaşımın altına yazılan bir yorum oldukça çok konuşuldu. Futbolcu Dorukhan Toköz hakkında bir gece sarışın bir kadınla kütüphanede tanıştığı, birlikte vakit geçirdikleri iddia edildi. Ayrıca yorumu yazan kişinin magazin içerikli hesapları da etiketlemesi de gözlerden kaçmadı.

Aşk hayatlarıyla aylardır heyecanla takip edilen ikilinin arasında meydana gelen bu durumla birlikte Kandemir’in yazılan yorumu görüp beğenmesi tepki çekti. Paylaşımı ekran görüntüsü alan hayranları olayın magazine taşınmasına neden oldu. İddianın doğruluğuna dair bir bilgi bulunmuyor.

Şimdilerde ne Helin Kandemir ve futbolcu Dorukhan Toksöz’den konu hakkında herhangi bir açıklama gelmedi. İki taraftan da açıklamalar takipçiler arasında yorumlarda farklı anlaşılmaya başlandı.