Sevenlerini korkutmuştu! Ameliyat olan ünlü oyuncu Burcu Kara'dan haber var

08 Haziran 2024 11:52 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 12:33

Son olarak Arka Sokaklar adlı dizide rol alan Burcu Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ameliyat olduğunu açıkladı.

AMELİYAT OLAN ÜNLÜ OYUNCU BURCU KARA'DAN HABER VAR

"Uzun zamandır kafamda benimle yaşayan bir arkadaştan kurtuldum" diyen oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Tabii hastane önlüğüyle fotoğraf koyarsan, sonrasını göze almalısın. Eee; hayat hep iyi, güzel ve sağlıklı anlardan ibaret değil, her şey insanlar için değil mi? Ben de olduğu gibi biriyim. Zaten alışıksınız filtresiz hallerime.

Uzun zamandır kafamda benimle yaşayan bir arkadaştan kurtuldum dün. Son bir yılda çok büyümeye ve bizi düşündürmeye başlamıştı. Alınmasına karar verildi ama riskleri vardı. Bayağı araştırdık, konuştuk, görüştük hocalarla. Sonra üşenmedik Ankara'ya geldik ve Hakan hocayı bulduk."

"EVİME KAVUŞTUM"

Ünlü isim, "Tavır hayatta her şeydir benim için. Bir lafı yüzünden, doğumuma iki gün kala doktorunu değiştirmiş insanım ben. Şu anda da iyi ki böyle bir karar vermişim.

Konuştuğumuz tüm riskleri atlattık beraber. Kendisine, ekibine ve tüm hastane çalışanlarına büyük saygı ve teşekkürlerimle. Arayan, soran, yazan tüm sevdiklerime de teşekkür edip cevap vermiş olayım. Hepimize sağlıklı bir ömür dilerim" ifadelerini kullandı.

Tüm bunların ardından yeni bir paylaşım daha yapan Burcu Kara, taburcu olduğunu "Evime kavuştum" sözleriyle duyurdu.

Ünlü oyuncu sonrasında oğlu Can'a sarıldığı anları takipçileriyle paylaştı.



"İYİLEŞTİM İŞTE"

Paylaşımına "Hep bu anları hayal ettim. Şimdi iyileştim işte" notunu düşen Burcu Kara'ya "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.



Öte yandan Burcu Kara, yönetmen Fırat Parlak ile 2016'da evlendi ve oğlu Ali Çınar'ı 2017'de kucağına almıştı. Ünlü isim geçtiğimiz aralık ayında ise ikinci kez anne olmuş ve oğluna Can adını vermişti.