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Şevval Sam eleştirilere dayanamadı! Video yayınladı, tepkilere cevap verdi

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
10 Ekim 2024 14:24 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 14:29

Semih Çelik'in canice İkbal Uzuner ve aynı yaştaki Ayşenur Halil'i öldürmesinin ardından tüm Türkiye büyük bir üzüntüye boğulmuştu. Ünlü isimler tepkilerini bir bir gösterirken, Şevval Sam, cinayetlerle ilgili soruya, "Bu gece değil" cevabıyla tepki toplamıştı. Sosyal medya hesabından video yayınlayan Şevval Sam, "Ben bugüne kadar kadın, çocuk ve hayvan hakları olmak üzere toplumsal olaylar karşısında durduğu yerden bir milim şaşmadım" dedi.

Katıldığı törende kadın cinayetleri​ ile ilgili konuşmayan Şevval Sam​'a "Bugün değilse ne zaman" tarzında tepkiler yağmıştı. Sosyal medya hesabından aldığı eleştirilere cevap veren Şevval Sam, video​ yayınlandı. 

ŞEVVAL SAM GELEN ELEŞTİRİLERE DAHA FAZLA DAYANAMADI 

Aldığı eleştirilere daha fazla dayanamayan Şevval Sam yayınladığı videoda, "Ben bugüne kadar kadın, çocuk ve hayvan hakları olmak üzere toplumsal olaylar karşısında durduğu yerden bir milim şaşmamış, rüzgara göre omurgasını eğmemiş ve ziyadesiyle de bunun bedelini ödemiş biri olarak konuşuyorum" dedi.

Şevval Sam eleştirilere dayanamadı! Video yayınladı, tepkilere cevap verdi - 1. Resim

Gelen yorumlara da bir hayli şaşırdığını belirten Şevval Sam,  "Evet o akşam o mecrayı doğru bulmadığım için konuşmak istemedim, orada geçiştirmek için konuşulacak 3 cümlenin, üst üste gelen acılı haberlere ve kurbanlarının çektiği acıya saygısızlık olduğunu düşündüm. Benden beklenen süslü cümlelerse bunu hiçbir zaman yapmayacağımı bilinmesini isterim" dedi. 

Şevval Sam eleştirilere dayanamadı! Video yayınladı, tepkilere cevap verdi - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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Aylin10 Ekim 2024 14:45

Şevval Sam'in bu konuda sessiz kalmaması çok güzel gerçekten , hepimiz gibi üzgün. Kadınlara, çocuklara ve hayvanlara olan desteği asla bozulmasın

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