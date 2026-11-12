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Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 18:40
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 18:40

Şevval Sam'dan Eda Ece'yle ilgili bomba itiraf! “Ben böyle şeylere takılmam”

Şevval Sam, Adem Metan'ın YouTube programında Yasak Elma sonrası rol aldığı Tuzlu Kahve projesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncunun kadın oyuncular arasındaki rekabete yönelik sözleri ise dikkat çekti.

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Editor
 Funda Aydın
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Şevval Sam'dan Eda Ece'yle ilgili bomba itiraf! “Ben böyle şeylere takılmam”
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 18:40
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 18:40

Oyuncu ve şarkıcı , yeni projesi hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Adem Metan'ın YouTube programına konuk olan Şevval Sam, dizisinden birlikte ayrıldığı ile yaşadığı rol teklifine ilişkin bir anısını paylaştı. Şevval Sam'ın kadın oyuncular arasındaki dayanışmaya ilişkin sözleri de röportajın öne çıkan başlıklarından biri oldu.

ŞEVVAL SAM’DAN TUZLU KAHVE İTİRAFI!

Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, Adem Metan’ın YouTube programında konuk olduğu yayında yeni projesi Tuzlu Kahve hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yasak Elma dizisinin ardından farklı bir projeyle izleyici karşısına çıkan Şevval Sam, oynadığı Candan karakterinin hikâyesini ve rol seçim sürecini anlattı.

Şevval Sam'dan Eda Ece'yle ilgili bomba itiraf! “Ben böyle şeylere takılmam”

İlk etapta kendisine farklı bir karakterin teklif edildiğini belirten ünlü oyuncu, Candan karakterini oynamayı istediğini ve bu konuda herhangi bir rol kaygısı taşımadığını dile getirdi. Oyunculukta karakterin kendisi için daha önemli olduğunu vurgulayan Sam, set ortamındaki kadın dayanışmasına ilişkin sözleriyle de dikkat çekti.

Şevval Sam'dan Eda Ece'yle ilgili bomba itiraf! “Ben böyle şeylere takılmam”

 Kadın oyuncular arasında rekabet yerine dayanışmanın ön planda olduğunu ifade eden Şevval Sam, Kadın kadının kurdudur derler ama bizim setimiz tam tersi birbirinin yurdu oldu" sözleriyle birlikte çalıştığı kadın oyuncularla arasındaki güzel ilişkiyi anlattı.

ŞEVVAL SAM EDA ECE KARARINA İLİŞKİN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Oyuncu Şevval Sam, projede kendisine ilk etapta farklı bir karakterin teklif edildiğini ancak Eda Ece'nin bu duruma müdahil olduğunu anlattı. İki oyuncunun da Yasak Elma dizisinden başrol olarak ayrıldığını hatırlatan Şevval Sam, Eda Ece'nin kendisinin yan karakter olarak yer almasını doğru bulmadığını söyledi.

Şevval Sam'dan Eda Ece'yle ilgili bomba itiraf! “Ben böyle şeylere takılmam”

Şevval Sam, rol seçiminde başrol ya da yan karakter ayrımı yapmadığını ve Candan karakterini oynamak istediğini belirtti. Kadın oyuncular arasındaki rekabete de değinen ünlü isim, sette bunun tam tersine güçlü bir dayanışma yaşandığını vurguladı.

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