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Medya
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Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 08:48
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 09:06

İrem Helvacıoğlu ve Eren Vurdem Tuzlu Kahve dizisinde! Ortalık şenlenecek

Star TV ekranlarında yayınlanan Tuzlu Kahve dizisi dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Öyle ki konuk oyuncularıyla oldukça çok konuşulan Tuzlu Kahve dizisine bu hafta konuk olarak gelecek isimler belli oldu. Başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu ve Eren Vurdem Tuzlu Kahve dizisinde rol alacak. İkilinin nasıl bir rolle geldikleri henüz bilinmiyor. Ancak yayınlanan fragman da ortalığı şenleneceği görülüyor.

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Editor
 Arzu Akçay
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İrem Helvacıoğlu ve Eren Vurdem Tuzlu Kahve dizisinde! Ortalık şenlenecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 08:48
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 09:06

Ekranların belki de en çok izlenen yapımlarından biri olan , TV Dünyası’nın paylaştığı habere göre diziye konuk olacak isimler belli oldu. Bir döneme damga vuran ’in sevilen ismi , Söz dizisinin başarılı ismi Tuzlu Kahve dizisine konuk oluyor. İkilinin dizide şimdilik nasıl bir rolde olacakları bilinmezken ortalık şimdiden karışacak gibi görünüyor.

İREM HELVACIOĞLU VE EREN VURDEM TUZLU KAHVE DİZİSİNDE!

’nin yeni dizisi Tuzlu Kahve, yayınlandığı günden beri yoğun ilgi ile izlenen yapımlar arasında yerini aldı. Sevilen yapım sadece güldüren konusuyla değil başarılı oyuncularıyla da adından sıklıkla söz ettiriyor. Öyle ki her hafta dikkatle izlenen yapımlardan biri olan Tuzlu Kahve, bu hafta da dikkatleri üzerine çekmeye devam etti.

İrem Helvacıoğlu ve Eren Vurdem Tuzlu Kahve dizisinde! Ortalık şenlenecek

Eylül ayında ekranlarda yer alan Tuzlu Kahve dizisi konuk oyuncularıyla daha da eğlenceli bir hal almaya devam ediyor. Hatta dizilere yapılan göndermeler de oldukça dikkat çekici bir hal almaya devam ediyor. İlk Doktorlar dizisinin Levent’i Kutsi’nin gelmesiyle birlikte pek çok başarılı oyuncu hikayesiyle gelerek dikkatleri üzerine çekti.

İrem Helvacıoğlu ve Eren Vurdem Tuzlu Kahve dizisinde! Ortalık şenlenecek

Hatta Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i, Ajda Pekkan ve Rıza Kocaoğlu’ da sırasıyla diziye konuk olan isimlerden birkaçı oldu. Hal böyle olunca Türk oyuncularla sınırlı kalınmadı. Dizi için spor ve dünya sahnesinin başarılı ismi Mike Tyson’da diziye dahil oldu. Ayrıca Fatih Terim’de diziye girecek isimlerden biri oldu.

İrem Helvacıoğlu ve Eren Vurdem Tuzlu Kahve dizisinde! Ortalık şenlenecek

Konuk oyuncularıyla da oldukça çok konuşulan dizi de şimdilerde de İrem Helvacıoğlu ve Eren Vurdem rol alarak dikkatleri üzerlerine çekmeye geliyorlar. İkili yayınlanan fragmanda adeta dikkatleri üzerlerine çekerken dizi de yer alan olaylar heyecanla bekleniyor.

İrem Helvacıoğlu ve Eren Vurdem Tuzlu Kahve dizisinde! Ortalık şenlenecek

ORTALIK ŞENLENECEK

Tuzlu Kahve de ortalık adeta şenlenecek. Başarılı isim Fatih Terim ve Mike Tyson’un diziye konuk olacağı haberi popülerliğini konuşulurken şimdilerde diziye dahil olan İrem Helvacıoğlu ve Eren Vurdem için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dizinin yayınlanan fragmanında oldukça dikkat çeken sahnelerden birinde Sen Anlat Karadeniz ve Taşacak Bu Deniz parodisi görmek mümkün olacak.

İrem Helvacıoğlu ve Eren Vurdem Tuzlu Kahve dizisinde! Ortalık şenlenecek

Hatun ve Candan’ın beraber bir kız istemeye gitmesinin ardından ikilinin konuşması dikkat çekti. Özellikle de Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterini oynayan Helvacıoğlu ile bir zamanlar adı Taşacak Bu Deniz de geçen Eren Vurdem’in eğlenceli sahnesi gündeme geliyor. Yapımcı Polat Yağcı’nın ağırladığı konuklar ekranların en çok konuşulan işlerinden biri haline geliyor.

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#İrem Helvacıoğlu
#eren vurdem
#Star TV
#Sen Anlat Karadeniz
#Tuzlu kahve
#Medya
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