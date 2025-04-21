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 | Dilek Ulusan

Şevval Sam'ın en zor konseri! Volkan Konak'ın adını duyunca gözyaşlarına boğuldu

Şarkıcı Şevval Sam, hayranlarıyla buluştuğu sahnede Volkan Konak'ı anmadan geçmedi. Dinleyicileriyle dertleşen Şevval Sam, "Bugün benim için çok zor bir gün" dedi.

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Şevval Sam'ın en zor konseri! Volkan Konak'ın adını duyunca gözyaşlarına boğuldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
21.04.2025
saat ikonu 17:02
|
GÜNCELLEME:
21.04.2025
saat ikonu 17:02

Yeni imajıyla sevenlerinin karşısına çıkan Şevval Sam, 31 Mart'ta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Volkan Konak'ı andı. Yakın arkadaşı Volkan Konak'ı seyircisine anlatan Şevval Sam, yeni tarzıyla beğeni topladı.

ŞEVVAL SAM, VOLKAN KONAK'I ANDI

Duygusal anlar yaşayan şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, son konserinde yakın arkadaşı Volkan Konak hakkında konuştu ve "Bugün benim için çok zor bir gün. Volkan'ın veda ettiği sahnede şarkı söylemek, mesleki hayatımda yaşadığım en zor akşamlardan biri. Ama şarkılarımızı onun için söyleyeceğiz" dedi.

Şevval Sam'ın en zor konseri! Volkan Konak'ın adını duyunca gözyaşlarına boğuldu

ŞEVVAL SAM'DAN YENİ İMAJ

Saçlarını kısacık kestiren Şevval Sam, imaj değişikliğine dair ise, "Değişiklik yapmayı seviyorum ama bir yandan da kendimi yenilemeye ihtiyaç duyuyordum. Saçımı kestim ve sonuçtan çok memnunum. Bazı insanlar uzaktan bakınca tanıyamadı. Hani 'O mu, değil mi?' diye konuşanlar oluyor." dedi.

Şevval Sam'ın en zor konseri! Volkan Konak'ın adını duyunca gözyaşlarına boğuldu
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Sıkça Sorulan Sorular

ŞEVVAL SAM KAÇ YAŞINDA?
11 Kasım 1973 doğumlu Şevval Sam, kendisinden iki yaş büyük Şehnaz adlı bir ablası vardır. İlk ve ortaokulu Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulunda okuyan Sam, liseyi İstanbul Zincirlikuyu İnşaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi Restorasyon Bölümünde okudu. 1993-1999 yılları arasında Beşiktaş'ın Sarı Fırtına lakaplı efsane eski futbolcusu Metin Tekin ile evli kaldı ve bu evliliğinden Tarık Emir adlı oğlu oldu. Sam, aynı zamanda çeşitli film ve dizilerde rol aldı.
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