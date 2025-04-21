Şevval Sam'ın en zor konseri! Volkan Konak'ın adını duyunca gözyaşlarına boğuldu

Şarkıcı Şevval Sam, hayranlarıyla buluştuğu sahnede Volkan Konak'ı anmadan geçmedi. Dinleyicileriyle dertleşen Şevval Sam, "Bugün benim için çok zor bir gün" dedi.

Yeni imajıyla sevenlerinin karşısına çıkan Şevval Sam, 31 Mart'ta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Volkan Konak'ı andı. Yakın arkadaşı Volkan Konak'ı seyircisine anlatan Şevval Sam, yeni tarzıyla beğeni topladı.

ŞEVVAL SAM, VOLKAN KONAK'I ANDI

Duygusal anlar yaşayan şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, son konserinde yakın arkadaşı Volkan Konak hakkında konuştu ve "Bugün benim için çok zor bir gün. Volkan'ın veda ettiği sahnede şarkı söylemek, mesleki hayatımda yaşadığım en zor akşamlardan biri. Ama şarkılarımızı onun için söyleyeceğiz" dedi.

ŞEVVAL SAM'DAN YENİ İMAJ

Saçlarını kısacık kestiren Şevval Sam, imaj değişikliğine dair ise, "Değişiklik yapmayı seviyorum ama bir yandan da kendimi yenilemeye ihtiyaç duyuyordum. Saçımı kestim ve sonuçtan çok memnunum. Bazı insanlar uzaktan bakınca tanıyamadı. Hani 'O mu, değil mi?' diye konuşanlar oluyor." dedi.