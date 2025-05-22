Şeyma Subaşı, cacık ve patates salatasının adını unuttu! Tarif ederken sosyal medyanın diline düştü

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra sık sık Türkiye'ye gidip gelen Şeyma Subaşı Aslıhan Doğan Turan'ın sunduğu programa konuk oldu. Türk yemeklerinden bahseden Şeyma Subaşı cacık ve patatesin salatasının ismini unutunca sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada 2,8 milyon takipçisi olan Şeyma Subaşı, 2023 yılında evlenmiş ve 8 ay sonra boşandı. Yurt dışında olan Şeyma Subaşı, Türkiye'ye gelir gelmez Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın programına konul oldu. Geçmişte her anını sosyal medyada paylaştığı için kendini eleştiren Şeyma Subaşı, bu seferde patates salatası ve cacık sebebiyle gündem oldu.

ŞEYMA SUBAŞI CACIK VE PATATES SALATASINI BÖYLE ANLATTI

Aslıhan Doğan Turan'ın Beş Çayı programına konuk olan Şeyma Subaşı, 'Cacık' ve 'Patates Salatasının adını unuttu. Cacığı ve patates salatasını tarif etmeye Şeyma Subaşı, sosyal medyanın gündemine oturdu. , Patates salatası ve cacığa yeni isimler takan Şeyma Subaşı'yı sosyal medya kullanıcıları ti'ye aldı.

Her fırsatta yemek yapmayı bilmediğini dile getiren Şeyma Subaşı, kızına 'Annen güzel yemek yapıyor mu?' sorusunu sorma gafletinde bulunmuş, şak diye 'Hayır' cevabını almıştı. Bir de itiraf gelmişti Melisa'dan... 'Yemek bile yapmıyorsun ki anne. Bir tek çay ve kahve yapabiliyorsun!' demiş, annesinden yemek yapmayı öğrenmesini rica etmişti.