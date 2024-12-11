Şeyma Subaşı ile Ayça Çağla Altunkaya pişti oldu! Aynı kareye girmemek için köşe kapmaca oynadılar

11 Aralık 2024 09:12 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 09:13

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile yeni eşi Ayça Çağla Altunkaya dün gerçekleşen davette pişti oldu. Mert Vidinli'nin organizasyonuna birçok ünlü oyuncu katılırken, Şeyma Subaşı ile Ayça Çağla Altunkaya aynı karede olmamak için büyük çaba sarf etti.

Acun Ilıcalı 2017 yılında evlendiği Şeyma Subaşı ile 2018 yılında boşandı. Acun Ilıcalı 5 Eylül tarihinde ise Ayça Çağla Altunkaya ile görkemli bir tören ile evlendi. Acun Ilıcalı'nın eski eşleri dün gerçekleşen davette pişti oldu.

ŞEYMA SUBAŞI İLE AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA PİŞTİ OLDU

Dün akşam Mert Vidinli'nin organizasyonuyla birbirinden ünlü isim davette boy gösterdi. Pelin Akil, Müge Boz, Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinçci, Fırat Çelik, Deren Talu, Tuba Ünsal ve birçok ünlü isim geceye akın etti.

Gecede en dikkat çeken isimler ise Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile yeni eşi Ayça Çağla Altunkaya oldu. Aynı davette birbirine en uzak masada oturan iki isim aynı kareye girmemek için büyük çaba sarf etti. Şeyma Subaşı yakın arkadaşlarıyla yan yana otururken, Ayça Çağla Altunkaya ise Acun Ilıcalı'nın en yakın arkadaşı Esat Yontunç'un eşi Hande Yontunç ile beraber oturdu.