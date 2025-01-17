Şeyma Subaşı'dan itiraflar peş peşe geldi: Ben bir kere aşık oldum

17 Ocak 2025 17:26 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 17:26

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, katıldığı programda özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. "O kişi ile evliyim" diyen Şeyma Subaşı "Hiç aşık oldun mu?" sorusuna da "Ben hayatımda bir kere çok aşık oldum tabii ki. O yüzden Melisa oldu" diyerek cevap verdi.

Acun Ilıcalı'dan 2018 yılında boşanan Şeyma Subaşı, 2023 yılında ise Mohammed Alsaloussi ile evlenmiş ancak aynı yıl ise boşanmıştı. Yeni bir ilişkisi olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı, bu zamana kadar sadece Acun Ilıcalı'ya aşık olduğunu da itiraf etti.

ŞEYMA SUBAŞI'NDAN İTİRAFLAR

Subaşı, 'Hayatında kaç kere aşık oldun?' sorusuna "Ben her şeyle aşk yaşıyorum zaten. Ben gerçekten çok sevgi dolu biriyim ama romantizm dediğimiz hani eşinle beraber olan o aşk... Ben hayatımda bir kere çok aşık oldum tabii ki. O yüzden Melisa oldu. Bir de diğerlerine aşık olduğumu sandım ama sıfır" diyerek cevap verdi.

Yeni ilişkisini de açıklayan Şeyma Subaşı, 'Hayatımda biri var ki, hayatımın sonuna kadar tutacağım bence o kişiyi. O yüzden diyorum huzur içerisinde ölebilirim. Brezilyalı kendisi.' diye konuştu. Evlilik olaylarına artık inanmadığını dile getiren Şeyma Subaşı, 'Ruhum evli. O kişi ile evliyim. Ben öyle hissediyorum.' dedi.