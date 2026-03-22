Şeyma Subaşı'nın son paylaşımı gündem oldu! Yüzündeki değişim konuşuluyor

Şeyma Subaşı, son aylarda hakkında çıkan gözaltı kararlarıyla adından söz ettiriyordu. Ardından büyük bir tövbe sürecine giren Subaşı, yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Ünlü fenomen, son olarak paylaştığı bir story ile gündeme gelmeyi başardı. Takipçilerin gözünden kaçmayan detay ise, Subaşı’nın yüzündeki değişim oldu. Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı, yaptığı story paylaşımıyla da takipçilerinin hedefindeki isim oldu. İşte yüzündeki değişimle dikkatleri yeniden üzerine çeken Subaşı’dan olay paylaşım…

ŞEYMA SUBAŞI’NIN SON PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU!

Ünlü fenomen Şeyma Subaşı, daha öncesinde Türkiye’ye dönerken İstanbul Havalimanı’nda yasaklı madde soruşturmasında gözaltına alınmıştı.

Savcılık işlemleri sonrasında adli kontrol şartıyla serbest kalan Subaşı, olayın ardından tövbe sürecine girmiş ve sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlarda bulunmuştu.

Son olarak sevenlerine story paylaşımı yapan Subaşı, yüzündeki değişimle yeniden tüm ilgiyi üzerinde topladı. Ünlü ismin yüzündeki farklılık anında fark edilirken, sosyal medya kullanıcılarından Subaşı’na yağmur gibi yorum yağdı.

YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİM KONUŞULUYOR

Fenomen Şeyma Subaşı’nın son paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Paylaşılan kare kısa sürede binlerce etkileşim alırken, Şeyma Subaşı’nın son hali fenomen Mika’ya benzetildi.

‘Gittikçe daha güzelleşiyor ancak dudak dolgusu biraz abartılı olmuş’, ‘Acunun yanlış kararı sonrası şu kadını her gün görmek zorunda mıyız?’, ‘Giderek Mika’ya benziyor’, ‘Yasaklı maddeyi bıraktıktan sonraki değişim’, ‘Yine botoxun içine düşmüş’ gibi yorumlar dikkat çekti. İşte ünlü fenomen Şeyma Subaşı'nın son hali...

ŞEYMA SUBAŞI KİMDİR, KAÇ EVLİLİK YAPTI?

Şeyma Subaşı 2 Temmuz 1990 doğumludur ve aslen Samsunludur. Sosyal medya fenomeni olarak dikkatleri çeken Subaşı aynı zamanda moda tasarımcısıdır. İlk olarak 2008 yılında Var mısın Yok musun? programıyla dikkat çeken Subaşı, bu güne kadar 2 evlilik geçirmiştir. Acun Ilıcalı ile 2017 yılında Marsilya’da evlenen Subaşı’nın bu evlilikten Melisa adında kızı bulunuyor.

2018 yılında ise Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı evliliği sona ermiştir. Şeyma Subaşı 2023 yılında ise Mısırlı iş adamı Mohammed Alsaloussi ile evlilik gerçekleştirmiştir. Yaklaşık 5 ay süren bu evlilik ise Eylül 2023’de sona ermiştir.