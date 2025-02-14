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 | Dilek Ulusan

Sezen Aksu, Serdar Ortaç'ın yardımına koştu! Jesti alkış topladı

Ünlü şarkıcı Sezen Aksu, bir süredir MS hastalığıyla mücadele eden ve yasa dışı bahse teşvik ile suçlanan Serdar Ortaç'a yardım elini uzattı. Sezen Aksu, müzik kariyerine de ara veren Serdar Ortaç'a büyük bir jest yaparak şarkı hediye etti.

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Sezen Aksu, Serdar Ortaç'ın yardımına koştu! Jesti alkış topladı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
14.02.2025
saat ikonu 15:08
|
GÜNCELLEME:
14.02.2025
saat ikonu 15:13

Uzun süre MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ile yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla ev hapsi cezasına çarptırılmıştı. Uzun süredir sessizliğini koruyan Serdar Ortaç'a ilk yardım yıllar sonra albüm hazırlayan Sezen Aksu oldu.

SEZEN AKSU'DAN SERDAR ORTAÇ'A BÜYÜK JEST

MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, 23 kişi ile beraber yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla gözaltına alınmış ve mahkeme ünlü sanatçının ev hapsi cezasına çarptırılmasını kararlaştırmıştı. Zor günler geçiren Serdar Ortaç'a yardım eli uzatan Sezen Aksu, 3 şarkı hediye etti. Sezen Aksu, "O, Türk müziği için çok değerli" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada Sezen Aksu'nun yazdığı Serdar Ortaç'ın ise seslendireceği şarkı şimdiden merak konusu oldu.

Hem şarkılarıyla hem de güçlü sesiyle Türk pop müziğin usta isimleri arasında yer alan Sezen Aksu, 5 yıl aranın ardından stüdyoya girdi. Sezen Aksu, 5 yıllık aranın ardından hayranlarına sürpriz yapmaya hazırlanıyor. Yoğun istekler üzerine stüdyoya girerek yeni bir albüm hazırlayan Aksu’nun, 12 şarkıdan oluşan albümün adı ise “Paşa Gönlümün Şarkıları” olarak belirlendi.

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Sıkça Sorulan Sorular

SERDAR ORTAÇ KAÇ YAŞINDA?
16 Şubat 1970 İstanbul doğumlu Serdar Ortaç, 2000'li yıllara damga vurdu. 17 Ağustos 1994'te ilk albümü "Aşk İçin" ile müzik dünyasına merhaba dedi. "Karabiberim" ile çıkış yapan Serdar Ortaç, bu parça ile uzun süre gündemde kaldı.[
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