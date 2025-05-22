Shakira konserinde alarm verildi! 82 bin kişi karantinaya alınabilir

7 yıl sonra "Las Mujeres Ya No Lloran" (Kadınlar Ağlamıyor) adında bir albüm çıkaran Latin şarkıcı Shakira konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Son konserinde 82 binden fazla kişiye şarkı söyleyen Shakira büyük bir şok yaşadı.

16 Grammy Ödülü sahibi Kolombiyalı şarkıcı, söz yazarı Shakira, kızamık hastası bir kişinin konserine gelmesiyle zor günler geçirdi. Yetkililer Shakira konserine giden 82 binden fazla kişiyi uyardı.

SHAKIRA KONSERİNDE VİRÜS ALARMI

People dergisinin haberine göre, konsere giden bir kişi, kızamık hastası olduğu halde yakın zamanda şarkıcı Shakira konserine katıldı. New Jersey Sağlık Bakanlığı, bu kişinin 15 Mayıs'ta MetLife Stadyumu'nda gerçekleşen konsere katıldığını açıkladı.

82 BİNDEN FAZLA KİŞİ SHAKIRA KONSERİNE KATILDI

Konsere katılan 82 binden fazla kişinin virüse maruz kalmış olabileceği konusunda uyarı yayınlandı. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin yaptığı açıklamaya göre, enfekte bir kişi öksürdüğünde veya hapşırdığında virüs yayılıyor. Virüs havada iki saate kadar kalıyor. Gösteri biletleri tükenen MetLife Stadyumu'nun kapasitesi 82 binden fazla. Konsere katılanlarla ilgili olarak henüz yeni bir vaka bildirilmedi ancak semptomların 6 Haziran'a kadar ortaya çıkabileceği belirtildi.