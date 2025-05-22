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 | Dilek Ulusan

Shakira konserinde alarm verildi! 82 bin kişi karantinaya alınabilir

7 yıl sonra "Las Mujeres Ya No Lloran" (Kadınlar Ağlamıyor) adında bir albüm çıkaran Latin şarkıcı Shakira konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Son konserinde 82 binden fazla kişiye şarkı söyleyen Shakira büyük bir şok yaşadı.

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Shakira konserinde alarm verildi! 82 bin kişi karantinaya alınabilir
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
22.05.2025
saat ikonu 16:57
|
GÜNCELLEME:
22.05.2025
saat ikonu 17:01

16 Grammy Ödülü sahibi Kolombiyalı şarkıcı, söz yazarı Shakira, kızamık hastası bir kişinin konserine gelmesiyle zor günler geçirdi. Yetkililer Shakira konserine giden 82 binden fazla kişiyi uyardı.

SHAKIRA KONSERİNDE VİRÜS ALARMI

People dergisinin haberine göre, konsere giden bir kişi, kızamık hastası olduğu halde yakın zamanda şarkıcı Shakira konserine katıldı. New Jersey Sağlık Bakanlığı, bu kişinin 15 Mayıs'ta MetLife Stadyumu'nda gerçekleşen konsere katıldığını açıkladı.

Shakira konserinde alarm verildi! 82 bin kişi karantinaya alınabilir

82 BİNDEN FAZLA KİŞİ SHAKIRA KONSERİNE KATILDI

Konsere katılan 82 binden fazla kişinin virüse maruz kalmış olabileceği konusunda uyarı yayınlandı. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin yaptığı açıklamaya göre, enfekte bir kişi öksürdüğünde veya hapşırdığında virüs yayılıyor. Virüs havada iki saate kadar kalıyor. Gösteri biletleri tükenen MetLife Stadyumu'nun kapasitesi 82 binden fazla. Konsere katılanlarla ilgili olarak henüz yeni bir vaka bildirilmedi ancak semptomların 6 Haziran'a kadar ortaya çıkabileceği belirtildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

SHAKIRA'NIN KAÇ ÇOCUĞU VAR?
2 Şubat 1977 doğumlu Shakira, 2011'in başından 2022'ye kadar İspanyol futbolcu Gerard Pique ile ilişki içerisindeydi. 2010 FIFA Dünya Kupası'nın resmi şarkısı "Waka Waka (Afrika'nın Bu Zamanı)" adlı single'ı için müzik videosunda yer aldıklarında tanıştılar. Çiftin iki çocuğu var. Çift 2022'de ayrılma kararı aldı.
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