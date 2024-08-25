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Sihirli Annem Çilek evleniyor! Zeynep Özkaya'nın son hali şaşırttı

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
25 Ağustos 2024 03:57 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 04:01
Sihirli Annem Çilek evleniyor! Zeynep Özkaya&#039;nın son hali şaşırttı

Efsane çocuk dizisi Sihirli Annem'in Çilek karakteri Zeynep Özkaya'dan mutlu haber geldi. Turuncu saçları ve çilleriyle oynadığı sevimli karakteri hafızalara kazınmıştı.

Sihirli Annem, İki Aile, Eyvah Halam gibi dizilerde çocuk oyuncu olarak oynayan Zeynep Özkaya, sosyal medya hesabından sevindiren haberi paylaştı. Erkek arkadaşı Oğulcan Can'dan evlilik teklifi aldığı haberini sosyal medya hesabından paylaştı.Özkaya "Yes" dediği notunu düşerek "Evet" dediğini duyurdu.

Sihirli Annem Çilek evleniyor! Zeynep Özkaya'nın son hali şaşırttı - 1. Resim

ZEYNEP ÖZKAYA KİMDİR?

Özkaya, 23 Ocak 1998'de İstanbul'da doğdu. Medya dünyasında Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Çilek karakteriyle tanındı.  İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümü mezunudur. Sihirli Annem dizisinden sonra İki Aile, Eyvah Halam ve Altındağlı dizilerinde de rol aldı.

Sihirli Annem Çilek evleniyor! Zeynep Özkaya'nın son hali şaşırttı - 2. Resim
 

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Kaynak: tgrthaber.com
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