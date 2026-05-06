Sihirli Annem’in Ceren’i ve Toprak’ı yeni filmde neden olmadıklarını açıkladı! Jennifer Boyner ile Gizem Güven’den dikkat çeken cevap

Bir zamanların en çok izlenen yapımlarından biri olan Sihirli Annem dizisi, küçükten büyüğe herkesin severek takip ettiği yapımlar arasında yer alıyordu. Son zamanlarda film olarak tekrardan yayınlanan Sihirli Annem, ikinci filmiyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanırken Sihirli Annem: Periler Okulu isimli devam filminde yer almayan Jennifer Boyner ile Gizem Güven’den dikkat çeken açıklamalar geldi. Sihirli Annem’de Ceren ve Toprak rollerini oynayan ikiliden dikkat çeken açıklama geldi. İşte detaylar…

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisi yıllar geçse de hafızalardaki yerini almaya devam ediyor. Perilerin ve insanların dünyasını anlatan yapım, 2000’li yıllara damga vuran yapımlardan biri haline geldi. Her hafta sonu sabah saatlerinde çocuklar ekran başında beklerdi.

Herkesin Sihirli Annem dizisinin tekrardan başlaması hakkında dikkat çeken açıklamalarını sosyal medya üzerinden duyururken geçtiğimiz yıl Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filmiyle yıllar sonra ekranlara geri dönmüştü.

Hem yetişkinlerin hem de çocukların gönlünde taht kuran Sihirli Annem, geçtiğimiz yıl nostalji rüzgarını estirirken merakla bekleyen hayranları için devam filminin yolda olduğunu duyurmuştu Serinin devamı olan Sihirli Annem: Peri Okulu filmi 15 Mayıs’ta vizyona gireceği ifade edildi. Heyecanla beklenen Sihirli Annem filmi kadrosuyla da dikkat çekti.

Sihirli Annem dizisinde Ceren rolü oynayan ve Toprak rolüyle dikkatleri üzerine çeken Jennifer Boyner ile Gizem Güven yeni filmde yer almamalarıyla gündemde yer aldı. Dizi ile bütünleşmiş isimlerin devam filminde yer almaması da gözlerden kaçmadı. Jennifer Boyner ile Gizem Güven konu hakkında dikkat çeken açıklamalarıyla gündem oldu.

JENNİFER BOYNER İLE GİZEM GÜVEN’DEN DİKKAT ÇEKEN CEVAP

Sihirli Annem filminin devamı olan yapımda yer almayan Jennifer Boyner ile Gizem Güven konu hakkında ilk kez konuştu. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Derya Pınar Ak’ın yüzü olduğu şampuan markasının davetine giden ikili vizyona girecek olan film hakkında sorulan sorulara cevap verdi.

Sihirli Annem filminin devamında neden olmadıklarıyla dikkat çeken açıklama yapan iki ünlü isim, ‘Yani bu sefer anlaşamadık diyelim.’ karşılığını verdiler. Oyunculuğa da geri dönmeye hazırlanan Jennifer Boyner ile Gizem Güven, Sihirli Annem’in galasında olmayacaklarını da açıkladılar.

Galaya gitmeyeceklerini ifade eden ikili, “Ama İnci ablanın oyununa gittik. Çok keyifli, güzeldi. Onu da sahnede görmeyi özlemiştik. İlk defa izledik. Bence onun devam etmesi lazım tiyatroya.” diyerek dikkatleri üzerlerine çektiler.