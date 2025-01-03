Sıla Gençoğlu'nun acı günü! Kuzeni Fahri İlker Çaybaş hayatını kaybetti

03 Ocak 2025 15:21 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 15:21

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve Denizli eski milletvekili Rıza Gençoğlu'nun torunu Fahri İlker Çaybaş, 57 yaşında hayatını kaybetti. Fahri İlker Çaybaş'ın ölüm nedeni ile ilgili henüz bilgi paylaşılmadı.