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Sıla Gençoğlu'nun acı günü! Kuzeni Fahri İlker Çaybaş hayatını kaybetti

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
03 Ocak 2025 15:21 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 15:21
Sıla Gençoğlu&#039;nun acı günü! Kuzeni Fahri İlker Çaybaş hayatını kaybetti

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve Denizli eski milletvekili Rıza Gençoğlu'nun torunu Fahri İlker Çaybaş, 57 yaşında hayatını kaybetti. Fahri İlker Çaybaş'ın ölüm nedeni ile ilgili henüz bilgi paylaşılmadı.

Eski Milletvekili Rıza Gençoğlu'nun torunu, şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun da kuzeni olan şarkıcı Fahri İlker Çaybaş, 52 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süre Ankara'da yaşayan Fahri İlker Çaybaş'ın Marmaris​'e taşındığı ortaya çıktı. 

SILA GENÇOĞLU'NUN KUZENİ HAYATINI KAYBETTİ

Şarkıcı Fahri İlker Çaybaş, uzun yıllar Ankara'da yaşadıktan sonra geçtiğimiz yıl Muğla'nın Marmaris ilçesine yerleşmişti. Marmaris'te yaşayan Fahri İlker Çaybaş, Adana​'da bulunan kızını ziyarete gitti. Çaybaş, akşam saatlerinde bir anda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ancak hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Sıla Gençoğlu'nun acı günü! Kuzeni Fahri İlker Çaybaş hayatını kaybetti - 1. Resim

Fahri İlker Çaybaş’ın cenazesi, 4 Ocak 2025 Cumartesi günü öğle namazına müteakip Denizli​'nin Acıpayam ilçesindeki Akşar Mahalle Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Sıla Gençoğlu'nun acı günü! Kuzeni Fahri İlker Çaybaş hayatını kaybetti - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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