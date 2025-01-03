Sıla Gençoğlu'nun acı günü! Kuzeni Fahri İlker Çaybaş hayatını kaybetti
Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve Denizli eski milletvekili Rıza Gençoğlu'nun torunu Fahri İlker Çaybaş, 57 yaşında hayatını kaybetti. Fahri İlker Çaybaş'ın ölüm nedeni ile ilgili henüz bilgi paylaşılmadı.
Eski Milletvekili Rıza Gençoğlu'nun torunu, şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun da kuzeni olan şarkıcı Fahri İlker Çaybaş, 52 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süre Ankara'da yaşayan Fahri İlker Çaybaş'ın Marmaris'e taşındığı ortaya çıktı.
SILA GENÇOĞLU'NUN KUZENİ HAYATINI KAYBETTİ
Şarkıcı Fahri İlker Çaybaş, uzun yıllar Ankara'da yaşadıktan sonra geçtiğimiz yıl Muğla'nın Marmaris ilçesine yerleşmişti. Marmaris'te yaşayan Fahri İlker Çaybaş, Adana'da bulunan kızını ziyarete gitti. Çaybaş, akşam saatlerinde bir anda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ancak hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Fahri İlker Çaybaş’ın cenazesi, 4 Ocak 2025 Cumartesi günü öğle namazına müteakip Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki Akşar Mahalle Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.