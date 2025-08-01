Sıla Türkoğlu evleniyor! Ata Ayyıldız'dan romantik evlenme teklifi

Kızılcık Şerbeti'nin ay sonunda başlayacak çekimleri öncesi Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız çifti birlikte tatile çıktı. İtalya'yı gezen ikiliden Ata Ayyıldız sevgilisine sürpriz yaptı ve Como gölü gezisi sırasında tektaş ve beyaz güllerle evlilik teklifi etti.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN DOĞA'SI EVLENİYOR

Bir yıldır beraberlik yaşayan Sıla Türkoğlu ile iş insanı Ata Ayyıldız evlilik kararı aldı. Kızılcık Şerbeti‘nin ay sonunda başlayacak çekimleri öncesi çift birlikte tatile çıktı. İtalya’yı gezen ikiliden Ata Ayyıldız sevgilisine sürpriz yaptı ve Como gölü gezisi sırasında tektaş ve beyaz güllerle evlilik teklifi etti. Gözyaşlarına boğulan Türkoğlu teklifi kabul etti.

Bir süredir evlerini de birleştiren çiftin henüz nikah tarihi netleşmedi. Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız’ın aileleri de geçen aylarda tanışmıştı.

Ahmet Mümtaz Taylan'ın programına konuk olan Sıla Türkoğlu, evlilik ve çocuk üzerine açıklamalarda bulunmuş ve çocuk istediğini belirtmişti.