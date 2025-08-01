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 | Dilek Ulusan

Sıla Türkoğlu evleniyor! Ata Ayyıldız'dan romantik evlenme teklifi

Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan Sıla Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız'dan romantik evlenme teklifi aldı. Sıla Türkoğlu, Como gölü gezisi sırasında aldığı teklifini de sosyal medya hesabından paylaştı.

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Sıla Türkoğlu evleniyor! Ata Ayyıldız'dan romantik evlenme teklifi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 13:48
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 13:48

Kızılcık Şerbeti'nin ay sonunda başlayacak çekimleri öncesi ile çifti birlikte tatile çıktı. 'yı gezen ikiliden Ata Ayyıldız sevgilisine sürpriz yaptı ve Como gölü gezisi sırasında tektaş ve beyaz güllerle etti.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN DOĞA'SI EVLENİYOR

Bir yıldır beraberlik yaşayan Sıla Türkoğlu ile iş insanı Ata Ayyıldız evlilik kararı aldı. Kızılcık Şerbeti‘nin ay sonunda başlayacak çekimleri öncesi çift birlikte tatile çıktı. İtalya’yı gezen ikiliden Ata Ayyıldız sevgilisine sürpriz yaptı ve Como gölü gezisi sırasında tektaş ve beyaz güllerle evlilik teklifi etti. Gözyaşlarına boğulan Türkoğlu teklifi kabul etti.

Sıla Türkoğlu evleniyor! Ata Ayyıldız'dan romantik evlenme teklifi

Bir süredir evlerini de birleştiren çiftin henüz nikah tarihi netleşmedi. Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız’ın aileleri de geçen aylarda tanışmıştı.

Sıla Türkoğlu evleniyor! Ata Ayyıldız'dan romantik evlenme teklifi

Ahmet Mümtaz Taylan'ın programına konuk olan Sıla Türkoğlu, evlilik ve çocuk üzerine açıklamalarda bulunmuş ve çocuk istediğini belirtmişti.

Sıla Türkoğlu evleniyor! Ata Ayyıldız'dan romantik evlenme teklifi
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ETİKETLER
#İtalya
#sıla türkoğlu
#evlilik teklifi
#Ata Ayyıldız
#Kızılcık Şerbeti
#Como Gölü
#Kızılcık Şerbeti
#Como Gölü
#Magazin
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