Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti senaryosundan memnun değil: Gönlüm hiç razı değil

13 Ocak 2025 17:32 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 17:32

Kızılcık Şerbeti'nde oynadığı Doğa karakteriyle beğeni toplayan Sıla Türkoğlu, verdiği son röportajında oynadığı karakterin gidişatından pek memnun olmadığını açıkladı.

Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Ceren Yalazoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakteriyle yer alan Sıla Türkoğlu, son röportajında Doğa karakterini çok sevdiğini ancak son bölümlerde karakterinin gidişatından pek memnun olmadığını da dile getirdi.

SILA TÜRKOĞLU, DOĞA'YI BÖYLE GÖRMEK İSTEMEDİ

Doğa karakteri hakkında konuşan Sıla Türkoğlu, "Hep söylüyorum. Bu karakteri oynarken hep empati yapıyorum zaten kıyaslıyorum. Çevremdeki insanlarla içselleştirmeye çalışıyorum. Fakat gerçekten toksik ilişki dediğimiz şey böyle değil. Evet toksik ilişkiler mevcut günümüzde fakat ben de yaşadım toksik ilişki ama onun bir boyutu var. Ama biz Doğa ile Fatih'e baktığımızda bence o toksikliğin çok dışına çıktı. Sıla olarak gönlüm hiç razı değil. fakat tabiki mesleğimin gereğini yapıyorum." diyerek eleştiri de bulundu.

Doğa karakterinin daha güzel bir ilişkide olduğu anları yansıtmak istediğini belirten Sıla Türkoğlu, "İzlerken de toksik ilişki izlemeyi seviyoruz seyirci olarak ben de seviyorum ekrandan daha güzel oluyor. Ama işte ne mesajı vermek istediğimiz de çok alakalı bence. Bana kalsaydı ben seyirciye saha sağlıklı ilişkilerinde mevcut olduğunu göstermek istedim kadın olarak" diyerek Doğa karakterinin gidişatından pek memnun olmadığını dile getirdi.