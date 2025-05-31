Şimal Kuşadası'nda son yolculuğuna uğurlandı

Necati Arıcı sosyal medya hesabından "Eşim Şimal Gülen hakkı rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Kuşadası'na defnedilecektir. Helallik için yer bilgisi verilecektir" sözleriyle acı haberi duyurdu. Şimal'in cenazesi bugün ise memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

ŞİMAL KUŞADASI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

İstanbul'da yaklaşık 4 yıldır kanser tedavisi gören şarkıcı Şimal Gülen, dün verdiği mücadeleyi kaybedip, hayata gözlerini yumdu. Sevilen şarkıcı için bugün Kuşadası Hatice Hanım Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde şarkıcının annesi Sema ve babası Nihat Gülen ile yakınları ve eşi Necati Arıcı taziyeleri kabul etti. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şimal Gülen'in cenazesi, Adalızade Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına, Gülen'in yakınları, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile sevenleri katıldı.

Sanatçı dostları Merve Özbey, Derya Uluğ ve Murat Dalkılıç dün Şimal ile helalleşme için Karacaahmet mezarlığına geldi. Merve Özbey gözyaşlarına boğulurken, Şimal'in eşi Necati Arıcı ise ayakta durmakta güçlük çekti.