Şimal'den kötü haber: "Tüm aile olarak yıkılmış durumdayız"

31 Ağustos 2024 10:54 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 11:20

2022'de yakalandığı meme kanserini uzun bir tedavi sonrası yenen şarkıcı Şimal, geçtiğimiz ocak ayında rutin kontrolleri sırasında beyninde tümör olduğunu öğrenmişti.

Hastaneye yatan ve ameliyata alınan Şimal, 8 saat süren bir operasyon geçirmişti.

Operasyondan kısa süre sonra iyileştiğinin müjdesini veren şarkıcı, sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.



"YİNE YAKALADI BU HASTALIK BENİ"

Şimal, sağlık durumunu sosyal medya hesabında şu sözlerle açıkladı: "Dostlarım çok kararsızdım bu haberi paylaşma konusunda fakat mesaj kutusu doldu taştı. Hepiniz, sesim çıkmayınca merak ettiniz haklı olarak. Bana da hak verin tüm aile olarak yıkılmış durumdayız tam toparlandık derken bir daha... Özetle ve maalesef ki yine yakaladı bu hastalık beni."

'SAĞLIĞINIZA DİKKAT EDİN!'

Şarkıcı sözlerine "Bu sefer de beyin zarıma metastaz yaptı. Bizi mutlu eden şey ise, erken teşhis etmiş olmamız. Pazartesi günü işin tedavileri başlayacak onkoloğum ilaçları güçlendirecek. İnşallah yine aranıza döneceğim. Her zamanki gibi sizden dua bekliyor olacağım. Arayan soran, mesajlarıyla bana güç veren herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin!" diye devam etti.

NE OLMUŞTU?

Ucuz Roman, Ferman ve Ağla Ağla gibi şarkılarıyla bilinen Şimal, 2 yıl önce meme kanserine yakalanmıştı. Şarkıcı uzun bir tedavi sürecinden sonra sağlığına kavuşmuştu.

Ancak ünlü şarkıcı Şimal, sosyal medya paylaşımıyla sevenlerini üzmüştü.

Rutin kontrollerini yaptıran şarkıcının bu kez beyninde tümör tespit edilmişti.

DUA İSTEMİŞTİ

Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler. Diyecek hiçbir şeyim yok, dualarınızı beklemekten başka acil ameliyat dediler, çok üzgünüm" ifadelerine yer verdi.