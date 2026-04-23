Sinan Akçıl'dan öğrencilere büyük jest! Akçıl 500 öğrenciye dürüm ısmarlıyor

Sinan Akçıl, öğrenciler için yaptığı anlamlı jestle dikkat çekti. Ünlü sanatçı, 500 öğrenciye dürüm ısmarlayacağını duyurarak gençlerin yüzünü güldürdü. Sosyal medya üzerinden paylaşılan bu açıklama kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı Akçıl’ın hareketini destekleyen yorumlar yaptı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği bu jest, kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, ünlü sanatçının sosyal sorumluluk anlamındaki bu adımı takdir topladı

SİNAN AKÇIL’DAN 500 ÖĞRENCİYE DÜRÜM

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, bu kez sosyal medya üzerinden başlattığı yardım hareketiyle magazin gündemine damga vurdu. X platformu üzerinden yaptığı paylaşımla öğrencilere yönelik sürprizini duyuran Akçıl, 500 kişiye dürüm ısmarladığını açıkladı.

Ünlü sanatçı paylaşımında, “500 kardeşim normal dürüm yemesin, zurna dürüm yesin dedim, fena mı ettim? İmkânı olan herkes onları da düşünsün, özellikle bizim camia, onlar sayesinde kazanıyoruz, beraber de harcamak lazım” ifadelerini kullandı. Bu sözler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Akçıl’ın bu jesti, özellikle öğrenciler tarafından büyük ilgi görürken, birçok kullanıcı sanatçının duyarlılığını takdir eden yorumlar yaptı. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Sinan Akçıl’ın paylaşımı, dijital platformlarda en çok konuşulan konular arasına girdi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl’ın öğrencilere yönelik başlattığı “500 dürüm” yardımı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. X platformu üzerinden duyurulan bu jest, kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşılırken, farklı görüşleri de beraberinde getirdi.

Bazı kullanıcılar Akçıl’ın bu hareketini destekleyerek duyarlılığını takdir ederken, bazı yorumlar ise eleştirel bir ton taşıdı. Sosyal medyada yapılan yorumlar arasında, “Hahaha devam Sinan Bey… Ekonomisi uçan ülkemde yokluk çeken genç yok ama siz yine de devam edin yardımlara…” ve “İyilik yapıyorsan reklam panosu gibi bağırmana gerek yok” gibi ifadeler dikkat çekti.

Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede viral olurken, destek ve eleştiriler aynı anda gündeme damga vurdu. Yardımın duyurulma şekli üzerinden yapılan yorumlar, sosyal medyada tartışmaya yol açtı.