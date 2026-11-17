Yoğun çalışma temposuna ailesiyle birlikte manevi bir mola veren Sinan Albayrak, Umre ziyaretinden yaptığı paylaşımla takipçilerinden büyük ilgi gördü. Ünlü oyuncunun, "Sen davet ettin biz geldik" sözleriyle başlayan mesajı, sosyal medya kullanıcılarının beğeni ve yorumlarına konu oldu.

KUTSAL TOPRAKLARDAN TAKİPÇİLERİNE SESLENDİ

Sinan Albayrak, ailesiyle birlikte çıktığı manevi yolculuktan kareleri sosyal medya hesabında yayımladı. Mekke ve Medine'den fotoğraflar paylaşan oyuncu, bu özel anları takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

PAYLAŞIMINDAKİ SÖZLER DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü oyuncu, Umre ziyaretine ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sen davet ettin biz geldik. Sen kabul eyle. Her yere gider, her yerin reklamını yaparız.. Sana karşı mahcubuz. Sana vardık, vardığımızı duyurduk. Duası olan buyursun. Bundan öte görülecek bundan güzel bir mekan yoktur. Tertemiz dönmeyi nasip et Allah'ım."

Albayrak'ın içten ifadelerle kaleme aldığı bu mesaj, paylaşımının en çok konuşulan bölümlerinden biri oldu. Oyuncunun kutsal topraklardan yaptığı paylaşımlar çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

2022 YILINDA İLK KEZ BABA OLMUŞTU

Özel hayatını zaman zaman takipçileriyle paylaşan Sinan Albayrak, 2022 yılında oğlu Taymin'in dünyaya gelmesiyle ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ünlü oyuncu, bu kez eşi ve ailesiyle gerçekleştirdiği Umre ziyaretiyle gündeme geldi.

SİNAN ALBAYRAK HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

Oyunculuk kariyerinde pek çok farklı projede yer alan Sinan Albayrak, özellikle tarihi ve dönem dizilerindeki performansıyla adından söz ettirdi. TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde Zağanos Paşa karakterini üstlenen oyuncu, bu rolüyle geniş kitlelerin dikkatini çekti. 2024 yılında başlayan dizide Fatih Sultan Mehmed'in önemli devlet adamlarından Zağanos Paşa'ya hayat veren Albayrak, 80. bölümde yapımdan ayrıldı.

Başarılı oyuncu, 2025 yılında Cihangir Cumhuriyeti projesinde de rol aldı. Bunun yanı sıra Kızıl Goncalar dizisinde konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçen Albayrak, Netflix'in Asaf dizisinde de izleyiciyle buluştu. 2023 yılında yayımlanan Kader Bağları dizisinde Teoman karakterini canlandıran oyuncu, Çöp Adam dizisinde ise Tamer karakteriyle ekranlara geldi.

Sinan Albayrak'ın rol aldığı diğer yapımlar arasında Kasaba Doktoru, Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli, Kanunsuz Topraklar, Sen Çal Kapımı, İyi Günde Kötü Günde, Kalk Gidelim, Yalaza ve O Hayat Benim de bulunuyor. Farklı türlerdeki yapımlarda oyunculuk sergileyen Albayrak'ın 2026 yılında ise tabii platformunda yayımlanması planlanan Nizamülmülk: Altın Çağ dizisinin kadrosuna katıldığı açıklandı. Oyuncunun bu projede Türkmen komutan Emir Atsız karakterine hayat vermesi bekleniyor.